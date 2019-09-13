Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Укринформе.

"Во время перехода экипаж действовал очень слаженно, согласно всем установленным правилам, все держались. Большое спасибо экипажу за все, что они прошли со мной и я прошел с ними", - сказал Мельничук.

Также он выразил благодарность СМИ, волонтерам, консулам, родителям, Президенту и руководству Украины.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-Морских сил Украины: катер "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России относиться к захваченным в районе Керченского пролива украинским военным морякам в соответствии с Женевской конвенции о военнопленных.

Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным морякам и 3 кораблям.

Россия заявила, что не признает компетентность этого приговора, позиция Кремля по освобождению украинских моряков не изменилась.

17 июля в Москве состоялось заседание о продлении ареста украинским военнопленным. Суд продлил арест 21 моряку до 24 октября, а трем раненым (Андрей Артеменко, Андрей Эйдеру, Василию Сороке) - до 26 октября 2019 года.

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