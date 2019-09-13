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|Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на усиление обороны
|13.09.2019 10:46
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Об этом сообщило в четверг американское специализированное издание Defense News.
"Государственный департамент одобрил выделение $ 141,5 млн помощи в области безопасности Украины, что включает также деньги на снайперские винтовки и гранатометы", - отмечается в сообщении.
Как уточнил по этому поводу помощник госсекретаря по вопросам политико-военных дел Кларк Купер, Конгресс был оповещен в среду об этом финансировании. Указанная сумма может начать использоваться через 15 дней после уведомления, если не будет возражений.
Кроме того, еще $250 млн из бюджета Минобороны, которые были сомнительно заблокированы администрацией Трампа, также должны быть применены в ближайшее время. Это подтвердил, в частности, сенатор Линдси Грэм во время заседания профильного комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса США.
Как сообщал Укринформ, ранее президент США Дональд Трамп инициировал проверку средств Инициативы безопасности помощи Украине в размере $ 250 млн., из-за чего выделение средств было временно приостановлено.
В четверг стало известно, что Белый дом согласился разблокировать средства военной помощи США Украине.