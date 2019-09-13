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|В США собираются запретить ароматические наполнители для электронных сигарет
|13.09.2019 11:05
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Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Соединенных Штатов Америки Алекс Азар.
«Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) разрабатывает директиву о запрете любых ароматических жидкостей-наполнителей для электронных сигарет, кроме тех, которые имеют запах табака», - отметил американский чиновник.
Усилить стандарты производства наполнителей для электронных сигарет американские власти мотивировал ряд смертей, связанных, по мнению врачей, с вейпингом - вдыханием паров с различными ароматическими приложениями. Так, по официальной информации, только в США сегодня зафиксированы 6 смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, вероятнее только вызванных курением электронных сигарет.