Об этом журналистам сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас некстати выносить. У нас много более важных дел", - заявил он.

Впрочем передумать в Слуге народа могли после того, как фракции "Голоса", "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" отказались поддерживать рекомендации Регламентного комитета о лишении Ирины Геращенко права участвовать в пяти пленарных заседаниях.

"Мы не поддерживаем переход на оскорбления, к которым прибегла Ирина. Называть своих коллег по залу "зелеными человечками" или "югендом" - это неприемлемо. Но это был первый случай, который заслуживает замечания, призыва больше так не делать, однако точно не публичного судилища. Если это процедурное решение требует одобрения зала, то мы однозначно будем против этого”, - пояснил член "Голоса" Ярослав Юрчишин.

В то же время он подчеркнул, что нарушение этических норм и, например, "кнопкодавство", которое активисты зафиксировали со стороны двух депутатов от "Слуги народа", не являются "соотносимыми вещами". Поэтому, по словам Юрчишина, наказывать в первом случае дисциплинарным взысканием - неправильно.

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