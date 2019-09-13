Деловые Сводки
- "Чтобы коммуналка снижалась": Зеленский раскрыл детали разговора с Коломойским
- Джоан Роулинг пожертвовала 15 миллионов фунтов на исследования неврологических болезней
- Кучма: 18 сентября в Минске может быть согласована дата разведения войск
- Как выбрать грецкие орехи
- "Я родился в русскоговорящей семьей": Зеленский напомнил, что пришел на 5 лет
|Российские офицеры контролируют боевые учения на Донбассе — разведка
|13.09.2019 11:41
|
Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба Минобороны.
"Офицерами штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ (место дислокации которого - г. Новочеркасск, Ростовской области, РФ) контролируется отработка каждого этапа проходящих на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях двусторонних батальонных тактических учений по военный стрельбе. Особое внимание уделяется отработке вопросов взаимодействия соединений и частей при перемещении пунктов управления и развертывания войск на новых рубежах", - сообщил Гуцуляк.
По словам представителя Минобороны, указанные учения проводятся на фоне общего замысла применения российских оккупационных войск, который предусматривает переход соединений и частей к активным наступательным действиям с занятием новых рубежей в интересах обеспечения проведения наступательной операции ВС РФ.
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи