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Российские офицеры контролируют боевые учения на Донбассе — разведка
13.09.2019 11:41
Офицеры штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ контролируют учения боевиков с отработкой развертывания войск на новых рубежах.

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Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Офицерами штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ (место дислокации которого - г. Новочеркасск, Ростовской области, РФ) контролируется отработка каждого этапа проходящих на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях двусторонних батальонных тактических учений по военный стрельбе. Особое внимание уделяется отработке вопросов взаимодействия соединений и частей при перемещении пунктов управления и развертывания войск на новых рубежах", - сообщил Гуцуляк.

По словам представителя Минобороны, указанные учения проводятся на фоне общего замысла применения российских оккупационных войск, который предусматривает переход соединений и частей к активным наступательным действиям с занятием новых рубежей в интересах обеспечения проведения наступательной операции ВС РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Хрякер 18.11.2014 07:59
Не ходите дети в Хряково гулять,там хакеры живут,у вас деньги отберут.УУУУУУ! !!
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