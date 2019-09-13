Как отметили организаторы, на мероприятие попытаются создать самую длинную в Украине вертуту, сообщает Bilyayivka.city.

"Для этого (установление национального рекорда Украины "Самая длинная вертута Украины" - ред.) с семи утра до ночи лучшие мастера города будут в трех городских заведениях - школе №1, в детском саду "Капитошка" и ресторане "Днестр"- выпекать настоящую беляевскую вертуту с картофелем. Ее соберут за час до праздника. Представитель книги национальных рекордов зафиксирует рекорд. После вертутой будут угощать всех желающих в обмен на пожертвование. Вырученные средства потратят на установку в центре города знака - "Я люблю Беляевку". Это будет символ не только рекорда, но и нашей общей любви к городу", - отметили организаторы.

Стартует фестиваль "Днестровская вертута" флэшмобом "Вертутка". Почти 200 человек станцуют танец, который будет имитировать процесс выпекания вертуты. Флешмоб будут снимать с квадрокоптера, следовательно все, кто присоединится, получат шанс войти в историю города.

Кроме того, состоятся парад детских колясок в поварском стиле, выступление первого казацкого театра "Отаман", конкурс для молодоженов "Гонки на тачках", большой концерт на главной фестивальной сцене и праздничный салют.

Фестиваль будет проходить сразу на нескольких локациях. Так, будет работать кухня под открытым небом, где гости смогут попробовать украинские, болгарские, молдавские, армянские блюда. Кроме того, повара поделятся секретами приготовления вертуты и мамалыги.

Кроме того, будут действовать ярмарка домашней выпечки и хендмейда, а также выставка-продажа вин от частных винохозяйств.

В то же время в городке мастеров для всех желающих будут проводить различные мастер-классы. А в Молодежной резиденции проведут танцевальные батлы, конкурс "Кто сверху", организуют множество аттракционов для детей и десятки фотозон в этническом и юмористическом стиле.

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