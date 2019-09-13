«Что для вас счастье»? Зеленский провел опрос среди гостей форума YES
13.09.2019 12:18
13 сентября
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В ходе 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве президент Владимир Зеленский во время своего выступления решил узнать, что такое счастье. Его интерес был связан с темой форума в этом году: «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе». По словам президента, он подготовил длинную речь об этом, однако в итоге решил импровизировать. «Я не выспавшийся, и думал, что я могу сказать о том, что для меня значит счастье. Счастлив ли я быть президентом? Я в этом не уверен. Но я очень счастлив быть президентом именно Украины. В первую очередь я хотел бы спросить вас. Что счастье для вас?», — рассказал, после чего спустился с микрофоном в зал, чтобы узнать мнением гостей мероприятия. Большинство людей ответило, что счастливыми их делает семья.