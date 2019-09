13 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: На Одесчине хотят испечь самую большую в Украине вертуту • Российские офицеры контролируют боевые учения на Донбассе — разведка • Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на усиление обороны • В Слуге народа передумали отстранять Геращенко • Рада ликвидировала Нацкомфинуслуг • Дубилет предложил отменить согласие на обработку персональных данных • В США собираются запретить ароматические наполнители для электронных сигаретвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: форум, YES, опросы, Зеленский. 13 сентября 75 форум, YES, опросы, Зеленский. В ходе 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве президент Владимир Зеленский во время своего выступления решил узнать, что такое счастье. Его интерес был связан с темой форума в этом году: «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе». По словам президента, он подготовил длинную речь об этом, однако в итоге решил импровизировать. «Я не выспавшийся, и думал, что я могу сказать о том, что для меня значит счастье. Счастлив ли я быть президентом? Я в этом не уверен. Но я очень счастлив быть президентом именно Украины. В первую очередь я хотел бы спросить вас. Что счастье для вас?», — рассказал, после чего спустился с микрофоном в зал, чтобы узнать мнением гостей мероприятия. Большинство людей ответило, что счастливыми их делает семья. Фоторепортажи Популярные теги путешествия, спорт, люди, протесты, полиция, Россия, фотоподборки, #Євромайдан, Дмитрий Дятлов, Киев, марш, Донбасс, милиция, фестивали, живопись, акции, самолеты, мода, мир, портрет, фотография, автомобили, ВСУ, туризм, ЗСУ, авиация, аннексия Крыма, суд, джаз, пейзажи, США, беспорядки, Карпаты, оккупация, политика, Майдан, общество, Львов, столкновения, технологии, Динамо, экология, Верховная Рада, учения, дизайн, Путин, бизнес, Сергей Смоленцев, знаменитости, уикенд, корабли, животные, вера, ВМС, Олимпиада, город, Львів, досуг, футбол, тест-драйв, Шахтер, архитектура, концерты, Александр Зубко, солдат, выставки, транспорт, культура, музыка, политики, Одесса, военная техника, история, Нацгвардия, праздники, Порошенко, дети, катастрофы, мотоциклы, юмор, церковь, АТО, парады, цирк, искусство, фотопроект, традиции, соревнования, выборы, фотоконкурсы, заводы, стихийные бедствия, война, кошки, Саакашвили, митинги, зима, НАТО, природа, женщины Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис путешествия, спорт, люди, протесты, полиция, Россия, фотоподборки, #Євромайдан, Дмитрий Дятлов, Киев, марш, Донбасс, милиция, фестивали, живопись, акции, самолеты, мода, мир, портрет, фотография, автомобили, ВСУ, туризм, ЗСУ, авиация, аннексия Крыма, суд, джаз, пейзажи, США, беспорядки, Карпаты, оккупация, политика, Майдан, общество, Львов, столкновения, технологии, Динамо, экология, Верховная Рада, учения, дизайн, Путин, бизнес, Сергей Смоленцев, знаменитости, уикенд, корабли, животные, вера, ВМС, Олимпиада, город, Львів, досуг, футбол, тест-драйв, Шахтер, архитектура, концерты, Александр Зубко, солдат, выставки, транспорт, культура, музыка, политики, Одесса, военная техника, история, Нацгвардия, праздники, Порошенко, дети, катастрофы, мотоциклы, юмор, церковь, АТО, парады, цирк, искусство, фотопроект, традиции, соревнования, выборы, фотоконкурсы, заводы, стихийные бедствия, война, кошки, Саакашвили, митинги, зима, НАТО, природа, женщиныВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи В ходе 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве президент Владимир Зеленский во время своего выступления решил узнать, что такое счастье. Его интерес был связан с темой форума в этом году: «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе». По словам президента, он подготовил длинную речь об этом, однако в итоге решил импровизировать. «Я не выспавшийся, и думал, что я могу сказать о том, что для меня значит счастье. Счастлив ли я быть президентом? Я в этом не уверен. Но я очень счастлив быть президентом именно Украины. В первую очередь я хотел бы спросить вас. Что счастье для вас?», — рассказал, после чего спустился с микрофоном в зал, чтобы узнать мнением гостей мероприятия. Большинство людей ответило, что счастливыми их делает семья. 13.09.2019



