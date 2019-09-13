Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ВСО (возложение специальных обязанностей - ред.), которые будут действовать в сентябре. Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 03.04.2019 № 293 "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества" Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 № 485, которая применяется с 01.06.2019) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ВСО, определена на уровне 4 493,64 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом это меньше на 3,4%.

В Нафтогазе напомнили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

Всего с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ВСО), снизилась почти на 28%, заключили в пресс-службе.

Чтобы защитить потребителей по ВСО от сезонного колебания цен, Нафтогаз предлагает им воспользоваться предложением «Газовый запас» и приобрести газ на всю зиму по фиксированным летним ценам. Для этого потребителям необходимо обратиться к поставщику газа, подписать дополнительное соглашение и оплатить необходимые объемы газа в срок до 25 сентября.

Как известно, постановление правительства №485 предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа по ВСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года - компания выбирает из них самую низкую.

Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц - за ней и была определена стоимость газа на сентябрь, отметили в Нафтогазе.

Как сообщал Укринформ, НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизил цену газа для населения на 5,1% - до 4 653,54 грн за 1 тыс. кубометров.







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