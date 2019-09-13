Где прячется сахар и чего следует избегать в своем питании?

Цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой хлеб диетологи рекомендуют предпочесть тем, кто следит за своим питанием и здоровьем. Однако, по содержанию сахара он мало уступает хлебу из рафинированной муки. Безусловно, цельнозерновая мука полезнее пшеничной, но вопрос с сахаром остается не закрытым.

Обезжиренные продукты

Продукты, умышленно обезжиренные для диет, содержат больше сахара, чем обычные жирные их «собратья». Дело в том, что, лишаясь жиров, они теряют свою привлекательность и структуру. А различные добавки, в том числе и подсластитель, помогают сохранить консистенцию.

Готовые соусы

Сахар не только улучшает вкус готового продукта, но и выступает в качестве консерванта для него. Такая ситуация складывается с соусами. Чтобы продлить срок их хранения, они щедро сдабривают промышленные соусы сахаром. Желательно готовить соусы и заправки для блюд самостоятельно.

Колбаса и сосиски

Колбасы и сосиски – не лучшая еда с точки зрения здорового питания. В них содержится много консервантов, усилителей вкуса, сои, соли, а также сахара – 20 чайных ложек на один килограмм продукта.

Каша быстрого приготовления

Каши быстрого приготовления удобно брать с собой в дорогу или на работу, ведь для их приготовления требует лишь порция кипятка. Мы считаем, что такой перекус куда полезнее бутербродов. На самом деле, сахара в таких кашах очень много, и вред, который он причиняет, гораздо выше той пользы, надежду на которую мы возлагаем.

Йогурты

Сладкие йогурты имеют насыщенный вкус не за счет натуральных фруктов, которые в него добавлены, а за счет большого количества сахара – 8 чайных ложек на маленькую бутылочку питьевого йогурта. Это чревато большим выбросом инсулина в крови, а затем таким же резким его снижением.

Соки

Пакетированные соки также содержат сахар, хотя это не всегда отражается на этикетке с составом. Помимо этого, в соках много консервантов, красителей и усилителей вкуса, что не подходит для правильного питания в целом. Сок как источник витаминов, микроэлементов и клетчатки, является таковым, если выжать его из натуральных фруктов.

Газированные напитки «без сахара»

Надпись на этикетке – 0 процентов сахара – совсем не соответствует действительности. Это только лишь маркетинговый ход для улучшения продаж продукта. Содержание сахара в газировках по прежнему остается опасно высоким (9 ложек на стакан).

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