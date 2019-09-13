13 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: И не подозревали: в каких продуктах скрывается сахар • Нафтогаз снижает цену на газ для населения в сентябре на 3,4% • На Одесчине хотят испечь самую большую в Украине вертуту • Российские офицеры контролируют боевые учения на Донбассе — разведка • Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на усиление обороны • В Слуге народа передумали отстранять Геращенко • Рада ликвидировала Нацкомфинуслугвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: акции, Сенцов, освобождение, политзаключенные. 13 сентября 232акции, Сенцов, освобождение, политзаключенные. Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов избавился от «самой ненавистной вещи на Земле» — тюремной робы, которую он носил в колонии. Олег сжег форму на глазах у родных и близких людей и запечатлел это на видео, которое опубликовал товарищ Сенцова активист Максим Прокопенко в Facebook. «Эта роба заключенного — самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России, гори в аду», — спокойно заявил Сенцов, облил одежду бензином и поджег. Тюремная роба вспыхнула очень ярким пламенем, а наблюдающие за этим процессом хлопали и кричали: «Слава Украине!», «Героям Слава», «Хорошо горит!». В завершение режиссер признался, что почувствовал облегчение. Фоторепортажи Популярные теги выборы, мотоциклы, природа, соревнования, кошки, транспорт, АТО, выставки, парады, политики, столкновения, футбол, путешествия, США, фотография, город, музыка, солдат, пейзажи, туризм, политика, Майдан, культура, фотоподборки, Александр Зубко, фестивали, Олимпиада, беспорядки, уикенд, учения, катастрофы, милиция, искусство, самолеты, стихийные бедствия, Саакашвили, аннексия Крыма, Карпаты, зима, суд, протесты, спорт, война, женщины, дети, военная техника, дизайн, корабли, митинги, знаменитости, церковь, НАТО, Верховная Рада, Киев, автомобили, оккупация, Россия, #Євромайдан, джаз, фотоконкурсы, живопись, досуг, портрет, Сергей Смоленцев, архитектура, общество, праздники, люди, фотопроект, ВМС, Львів, вера, технологии, заводы, цирк, бизнес, ВСУ, Порошенко, история, акции, тест-драйв, традиции, марш, Динамо, Одесса, Донбасс, юмор, животные, концерты, мода, Путин, авиация, мир, ЗСУ, Шахтер, полиция, Львов, Дмитрий Дятлов, экология, Нацгвардия Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис выборы, мотоциклы, природа, соревнования, кошки, транспорт, АТО, выставки, парады, политики, столкновения, футбол, путешествия, США, фотография, город, музыка, солдат, пейзажи, туризм, политика, Майдан, культура, фотоподборки, Александр Зубко, фестивали, Олимпиада, беспорядки, уикенд, учения, катастрофы, милиция, искусство, самолеты, стихийные бедствия, Саакашвили, аннексия Крыма, Карпаты, зима, суд, протесты, спорт, война, женщины, дети, военная техника, дизайн, корабли, митинги, знаменитости, церковь, НАТО, Верховная Рада, Киев, автомобили, оккупация, Россия, #Євромайдан, джаз, фотоконкурсы, живопись, досуг, портрет, Сергей Смоленцев, архитектура, общество, праздники, люди, фотопроект, ВМС, Львів, вера, технологии, заводы, цирк, бизнес, ВСУ, Порошенко, история, акции, тест-драйв, традиции, марш, Динамо, Одесса, Донбасс, юмор, животные, концерты, мода, Путин, авиация, мир, ЗСУ, Шахтер, полиция, Львов, Дмитрий Дятлов, экология, НацгвардияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов избавился от «самой ненавистной вещи на Земле» — тюремной робы, которую он носил в колонии. Олег сжег форму на глазах у родных и близких людей и запечатлел это на видео, которое опубликовал товарищ Сенцова активист Максим Прокопенко в Facebook. «Эта роба заключенного — самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России, гори в аду», — спокойно заявил Сенцов, облил одежду бензином и поджег. Тюремная роба вспыхнула очень ярким пламенем, а наблюдающие за этим процессом хлопали и кричали: «Слава Украине!», «Героям Слава», «Хорошо горит!». В завершение режиссер признался, что почувствовал облегчение. 13.09.2019



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