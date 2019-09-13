«Это самая ненавистная вещь на Земле»: Олег Сенцов публично сжег свою тюремную робу
13.09.2019 13:12
13 сентября
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Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов избавился от «самой ненавистной вещи на Земле» — тюремной робы, которую он носил в колонии. Олег сжег форму на глазах у родных и близких людей и запечатлел это на видео, которое опубликовал товарищ Сенцова активист Максим Прокопенко в Facebook. «Эта роба заключенного — самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России, гори в аду», — спокойно заявил Сенцов, облил одежду бензином и поджег. Тюремная роба вспыхнула очень ярким пламенем, а наблюдающие за этим процессом хлопали и кричали: «Слава Украине!», «Героям Слава», «Хорошо горит!». В завершение режиссер признался, что почувствовал облегчение.