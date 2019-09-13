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Россия заявила, что война в Сирии окончена
13.09.2019 13:31
Лавров заявил, что страна возвращается к "нормальной мирной жизни". При этом он добавил, что там все еще есть "очаги напряженности".  

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он сказал в интервью российской газете Труд, опубликованном в пятницу, 13 сентября.

“Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни“, - сказал Лавров. Чиновник также отметил, что в стране сохраняются “очаги напряженности“.

Это касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий - в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат. Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас - оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Напомним, что еще в конце июля в сирийском Идлибе погибли более 60 человек при авиаударах. В августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб, как заявлялось, из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня.

Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции.

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