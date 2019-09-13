В четверг, 12 сентября, около 15:00 враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, которые выполняли боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

В результате вражеского обстрела военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины - младший сержант Валерий Шатурский получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил, военной части 3035 НГУ и батальона специального назначения выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Верные всегда! Покойся с Богом. Валерий навсегда остается в нашем строю, памяти и сердцах - говорится в сообщении

Напомним, ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов. На Донбассе засняли уничтожение силами ООС блиндажа оккупационных войск на Светлодарской дуге.





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