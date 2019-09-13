Пресс-конференция по случаю возвращения в Украину из русского плена 24-х моряков
13.09.2019 14:08
Пресс-конференция по случаю возвращения в Украину из русского плена 24-х моряков
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13.09.2019
Киев, Украина
УНІАН
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Метки: обмен военнопленными, пресс-конференции, плен, моряки.
Пресс-конференция по случаю возвращения в Украину из русского плена 24-х моряков
Освобожденные из российского плена украинские моряки провели пресс-конференцию. Организатором выступил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). 24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России вести себя с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками согласно Женевской конвенции о военнопленных. Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить 24 захваченных моряков и дать им возможность вернуться в Украину. 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, а также 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.