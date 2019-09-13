Пресс-конференция по случаю возвращения в Украину из русского плена 24-х моряков

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25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). 24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России вести себя с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками согласно Женевской конвенции о военнопленных. Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить 24 захваченных моряков и дать им возможность вернуться в Украину. 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, а также 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Фоторепортажи Популярные теги Александр Зубко, пейзажи, выставки, соревнования, общество, Киев, цирк, оккупация, уикенд, солдат, тест-драйв, полиция, Порошенко, традиции, Верховная Рада, джаз, столкновения, ВСУ, ВМС, дети, технологии, #Євромайдан, Дмитрий Дятлов, транспорт, заводы, милиция, фотография, фотоконкурсы, люди, Одесса, США, выборы, досуг, Россия, Саакашвили, Шахтер, акции, мода, бизнес, корабли, катастрофы, Динамо, концерты, марш, футбол, история, политики, Майдан, самолеты, парады, автомобили, вера, политика, военная техника, мотоциклы, суд, фотоподборки, Львов, церковь, зима, Карпаты, культура, путешествия, спорт, дизайн, Сергей Смоленцев, музыка, митинги, Олимпиада, Донбасс, праздники, туризм, искусство, живопись, знаменитости, природа, протесты, юмор, АТО, Нацгвардия, портрет, учения, беспорядки, аннексия Крыма, кошки, Путин, война, архитектура, фотопроект, Львів, НАТО, фестивали, город, стихийные бедствия, женщины, мир, экология, животные, авиация, ЗСУ Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Александр Зубко, пейзажи, выставки, соревнования, общество, Киев, цирк, оккупация, уикенд, солдат, тест-драйв, полиция, Порошенко, традиции, Верховная Рада, джаз, столкновения, ВСУ, ВМС, дети, технологии, #Євромайдан, Дмитрий Дятлов, транспорт, заводы, милиция, фотография, фотоконкурсы, люди, Одесса, США, выборы, досуг, Россия, Саакашвили, Шахтер, акции, мода, бизнес, корабли, катастрофы, Динамо, концерты, марш, футбол, история, политики, Майдан, самолеты, парады, автомобили, вера, политика, военная техника, мотоциклы, суд, фотоподборки, Львов, церковь, зима, Карпаты, культура, путешествия, спорт, дизайн, Сергей Смоленцев, музыка, митинги, Олимпиада, Донбасс, праздники, туризм, искусство, живопись, знаменитости, природа, протесты, юмор, АТО, Нацгвардия, портрет, учения, беспорядки, аннексия Крыма, кошки, Путин, война, архитектура, фотопроект, Львів, НАТО, фестивали, город, стихийные бедствия, женщины, мир, экология, животные, авиация, ЗСУВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи УНІАН Киев, Украина 13.09.2019



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