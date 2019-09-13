Из грецкого ореха можно приготовить массу только, а мы подскажем, как правильно его выбирать.

Для неочищенных грецких орехов:

- Выбирайте орехи с цельной скорлупой, без трещин и отверстий;

- Возьмите орех в руки - свежий будет весить больше, чем старый;

- Потрусите орех - у высохшего старого ореха вы услышите звук, как в детской погремушке, хороший орех - не звенит.

- Орехи должны быть светлые, с гладкой кожицей и плотные на ощупь;

- Свежий орех имеет нежный ореховый запах, а вот старый - резкий и очень насыщенный;

- Орех с маслянистой поверхностью также указывает на то, что он давний;

- Сморщенные ядра говорят о том, что орех ссохся от времени и плохого хранения.

Для очищенных грецких орехов:

Выбирая очищенные орехи, учтите, что съесть их нужно быстро, иначе они станут горькими и невкусными.

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