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|Кучма: 18 сентября в Минске может быть согласована дата разведения войск
|13.09.2019 15:23
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На следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске может быть согласована окончательная дата отвода войск в районе Петровского и Золотого. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, пишет Укринформ.
“Вопрос безопасности всегда у нас главный, вопрос обмена заложниками (на заседаниях ТКГ - ред.). Вопрос безопасности - это двигаться дальше по отводу войск от линии соприкосновения. У меня уже есть убеждение, что в следующую среду мы примем решение об отводе войск в Петровском и Золотом. Окончательно решим время. Я думаю, что это у нас обязательно состоится “, - сказал Кучма.
На вопрос, обсуждаются ли следующие точки, на которых должно состояться разведение войск, он отметил, что сейчас над этим работают военные. “И вообще в перспективе, Президент, я убежден, будет ставить этот вопрос на “нормандской встрече“, об отводе войск по всей линии соприкосновения“, - спрогнозировал Кучма.