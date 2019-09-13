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|Джоан Роулинг пожертвовала 15 миллионов фунтов на исследования неврологических болезней
|13.09.2019 15:59
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Об этом сообщает BBC.
"Дж. К. Роулинг пожертвовала 15,3 миллиона фунтов стерлингов для исследований неврологических болезней в клинике, которая названа в честь ее матери", - говорится в сообщении.
Как сообщает BBC, в 2010 году писательница пожертвовала 10 миллионов фунтов на создание клиники имени Анны Роулинг при университете Эдинбурга.
Благодаря последнему пожертвованию, клиника может распределить средства на новые исследования, в частности по заболеваниям моторных нейронов, болезни Паркинсона и деменции, и строительство дополнительных лабораторий.
Отмечается, что мать писательницы умерла в 45 лет от последствий рассеянного склероза.