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Джоан Роулинг пожертвовала 15 миллионов фунтов на исследования неврологических болезней
13.09.2019 15:59
Британская писательница Дж. К. Роулинг пожертвовала университету Эдинбурга 15,3 миллиона фунтов стерлингов для исследований неврологических болезней.

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Об этом сообщает BBC.

"Дж. К. Роулинг пожертвовала 15,3 миллиона фунтов стерлингов для исследований неврологических болезней в клинике, которая названа в честь ее матери", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, в 2010 году писательница пожертвовала 10 миллионов фунтов на создание клиники имени Анны Роулинг при университете Эдинбурга.

Благодаря последнему пожертвованию, клиника может распределить средства на новые исследования, в частности по заболеваниям моторных нейронов, болезни Паркинсона и деменции, и строительство дополнительных лабораторий.

Отмечается, что мать писательницы умерла в 45 лет от последствий рассеянного склероза.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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