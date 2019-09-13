Погода, Новости, загрузка...
"Чтобы коммуналка снижалась": Зеленский раскрыл детали разговора с Коломойским
13.09.2019 16:17
Президент Украины рассказал о разговоре с олигархом Коломойским.  

Ze_13.09.19

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с олигархом Игорем Коломойским. По словам Зеленского, они разговаривали о монополиях и ценах на коммуналку. Об этом сообщает УП. Владимир Зеленский заявил о том, что цены на коммунальные услуги в Украине должны снижаться.

 

“[Говорили, что] все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех. И в том числе для господина Коломойского. И чтобы он способствовал, чтобы цены, любые связанные с коммуналкой – там очень много вопросов, – чтобы они снижались“ – подчеркнул он.

Президент заявил о том, что украинской экономике необходимы реальные рыночные условия. По словам Зеленского, олигарх “Коломойский его услышал“.

Напомним, ранее Зеленский говорил о необходимости санкций против РФ потому, что это налог ради мира. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий