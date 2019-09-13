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В Украине могут открыть космос для частных компаний
13.09.2019 16:35
Верховная Рада приняла за основу законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины".

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Документ поддержали 283 народных депутата, говорится на сайте парламента.

 

Законопроектом предлагается разрешить в Украине частными компаниям вести космическую деятельность и запускать ракеты в космос.

Согласно пояснительной записке, принятие закона позволит создать конкурентную среду для развития в Украине космической отрасли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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