Документ поддержали 283 народных депутата, говорится на сайте парламента.

Законопроектом предлагается разрешить в Украине частными компаниям вести космическую деятельность и запускать ракеты в космос.

Согласно пояснительной записке, принятие закона позволит создать конкурентную среду для развития в Украине космической отрасли.

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