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|Блюдо осеннего дня: куриный паштет по-французски
|13.09.2019 16:53
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Готовится он из куриной печени и имеет невероятно легкую текстуру и незабываемый вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Очистите печень от пленок, нарежьте лук и чеснок.
2. В смеси сливочного масла с оливковым обжарьте лук и чеснок до мягкости, добавьте печень и жарьте еще около 10 минут.
3. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи по вкусу и вино. А через 5 минут — сливки.
4. Дайте жидкости закипеть и выключите огонь.
5. Порубите печень с овощами в блендере до однородного состояния, разложите по порционным формочкам и залейте сверху растопленным сливочным маслом.
6. Уберите в холодильник и подавайте с гренками на следующий день.
Приятного аппетита!