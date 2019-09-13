Готовится он из куриной печени и имеет невероятно легкую текстуру и незабываемый вкус.

Ингредиенты:

Приготовление:

1. Очистите печень от пленок, нарежьте лук и чеснок.

2. В смеси сливочного масла с оливковым обжарьте лук и чеснок до мягкости, добавьте печень и жарьте еще около 10 минут.

3. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи по вкусу и вино. А через 5 минут — сливки.

4. Дайте жидкости закипеть и выключите огонь.

5. Порубите печень с овощами в блендере до однородного состояния, разложите по порционным формочкам и залейте сверху растопленным сливочным маслом.

6. Уберите в холодильник и подавайте с гренками на следующий день.

Приятного аппетита!

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