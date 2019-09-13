Богатые тоже ломают ноги

Согласно данным лондонской полиции, на Гонтареву наехал Mercedes, за рулем которого был водитель арабского происхождения по имени Монир Малик. С места происшествия он не скрывался. По результатам допроса, полиция расценивает произошедшее как несчастный случай. Малика не задержали. Также лондонские копы не усмотрели в его действиях никаких «подозрительных обстоятельств», которые могли бы свидетельствовать о заказном характере инцидента.

Сама Гонтарева в интервью изданию «Лига» описывает происшествие следующим образом: «Я не видела ни автомобиль, ни водителя, услышала удар, после чего потеряла сознание. Водитель не скрывался, мне дали его имя, координаты, это британец арабского происхождения, номер машины».

Таким образом, в рамках расследования этого инцидента на данный момент имеется только лишь один официальный документ – заключение лондонской полиции. Казалось бы, налицо только лишь неприятность, случившаяся в огромном городе с интенсивным движением. Ну с кем не бывает. Возможно, сама Гонтарева так и думала до 5 сентября, когда в Киеве на улице Владимирской случился поджог автомобиля ее невестки, также Валерии, в девичестве – Томашевской.

Сожженый автомобиль невестки и сына Гонтаревой

АudiА7 стоял во дворе дома № 69 по ул. Владимирской. Попасть в этот дом, ворота в который защищены домофоном, мягко говоря, непросто. Соседи видели во дворе человека, который скрылся с места происшествия. Естественно, его примет никто не запомнил.

Сгоревшим авто обычно пользуется Антон Гонтарев, старший сын экс-чиновницы. В доме на Владимирской находится фирма «Ревизион», оформленная на него.

После киевского инцидента Валерия Гонтарева опубликовала ролик из Лондона, в котором показала себя на больничной койке с ногой, затянутой в ортопедические аппараты. По ее словам, она лежит в элитном госпитале в известном лондонском районе Паддингтон. Из окон палаты, находящейся на одном из верхних этажей здания, хорошо обозревается британская столица.

Гонтарева продемонстрировала, что подключена сразу к нескольким медицинским аппаратам, и показала травмированную ногу. Также она продемонстрировала инвалидное кресло, заявив, что теперь вынуждена будет передвигаться на нем от 4 до 6 месяцев.

Кроме того, она обвинила в преследовании себя и своей семьи новую украинскую власть. «Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон. Им мало полностью сфальсифицированных дел коррумпированного прокурора Кулика, им мало подачи исков Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям», - утверждает бывшая глава НБУ.

Соратница Гонтаревой Екатерина Рожкова обеспокоена: у нее тоже проблемы

Версию своей бывшей начальницы полностью поддерживает и Екатерина Рожкова, до сих пор находящаяся на должности заместителя председателя НБУ, несмотря на июньское решение Барышевского районного суда, запрещающее ей исполнять обязанности.

«Мы видим … угрозу для всех людей, которые работают в направлении реформирования нашего государства. Поскольку они остаются незащищенными, действительно воплощая позицию государства, политику государства, обязательства государства, как это было с Валерией (Гонтаревой-старшей – П.К). И за реализацию этих реформ наше государство получала транши международных доноров. Сегодня Валерия осталась одна, и под давлением. Я считаю, что это не может быть толерантно», - заявила Рожкова корреспонденту «Радио «Свобода».

Довольно сумбурный комментарий Рожковой явно свидетельствует о тревожном душевном состоянии последней. Видно, что она нервничает, но умело сдерживает себя. Еще бы: в отличие от Гонтаревой, она находится в Украине, где тем более не застрахована от проблем самого разного свойства.

Казалось бы, все понятно: «силы зла», в понимании Гонтаревой и Рожковой, воплощаемые работающими на новую украинскую власть такими неоднозначными личностями, как прокурор Константин Кулик и адвокат Андрей Портнов, хотят запугать и уничтожить Гонтареву, считающую себя реформатором и спасительницей банковской системы Украины.

И вот тут утверждения заканчиваются, и начинаются вопросы, каждый из которых может поставить под сомнение правдивость экс-главы НБУ как в описании своего состояния здоровья, так и в выдвигаемых ею версиях случившегося.

А болит ли нога?

У очень многих, просмотревших обращение Гонтаревой из лондонского госпиталя, закралось подозрение – а не постановочное ли это видео .

Некоторые уверены, что постановочное, еще и довольно топорно скроенное.

Гонтарева в больничной палате. Фейк или нет?

Так, блогер Константин Зазвонов 6 сентября на своей странице в фейсбуке разобрал ролик покадрово, и написал следующее: «Друзья, скажите пожалуйста, почему Гонтарева заняла койку другой пациентки больницы, и почему ее приборы не подключены к сети?»

В доказательство он опубликовал скриншоты из ее видеообращения, обведя на них то, что по его мнению, указывает на обман со стороны Гонтаревой. Зазвонов утверждает, что ни один прибор вокруг кровати украинской экс-чиновницы не подключен к сети, а над самой кроватью указано иное имя – «Valeria Anna Nakwe». То есть, экс-глава НБУ лежит, якобы, на чужой койке, и вообще, все ее бытие в больнице – фейк.

Правда, разоблачение Зазвонова также подверглось сомнению. В комментариях к его посту читатели указали, то приведенный ним скриншот с именем пациентки является плодом обработки в фотошопе, т.к. при прокрутке ролика на 0,57 секунде четко видно, что над кроватью есть только одна надпись – «Валерия». И действительно странно, чтобы одна пациентка лежала на койке, возле которой указано чужое имя, при этом частично совпадающее с ее собственным. Это слишком уж «паливно», и разоблачается «на раз». Имена же во второй и третьей строчке принадлежат, как поясняют комментаторы, медсестре и лечащему врачу Гонтаревой.

Что касается того, подключены ли к электросети капельницы на руках Гонтаревой, равно как и иные аппаратыв палате, то в тех же комментариях указывается, то характер ее травм и состояние здоровья на момент записи ролика не требуют подключения всех систем жизнеобеспечения. Гонтарева, дескать, находится не в реанимации, и в ее случае вполне довольно подключить контрольную панель, на которой отображаются базовые показатели здоровья – давление, температура, сердцебиение. Ничего больше не нужно. Потому Гонтарева вполне может быть на «своей» койке, а разоблачения Зазвонова как раз говорят об ангажированности последнего.

Кроме того, сам факт инцидента с Гонтаревой сомнения не подлежит – тому есть документальное подтверждение. Что касается характера ее травм, то вряд ли удастся получить комментарий от руководства госпиталя – ведь это означает разглашение врачебной тайны. Степень этих травм может быть ею, действительно, преувеличена. Но то, что ее присутствие в больнице – не фейк, доказывается тем, что в противном случае под сомнением должна оказаться репутация лондонской больницы, чьи интерьеры показаны в ролике. Вряд ли щепетильные британцы пошли на содействие такому подлогу.

Так чье имя (или имена) написаны возле кровати Гонтаревой? И подключены ли аппараты к сети?

Итак, некий случай имел место, и Гонтарева оказалась в больнице с повреждениями ноги. Рассмотрим несколько предположений о том, кто может стоять за этим.

Игорь Коломойский

Главный бенефициар нынешней власти, единственный олигарх, фотографии встреч с которым в президентской администрации демонстрируются публично – т.е., едва ли не самый могущественный ныне человек в Украине, и не скрывает своего желания видеть Гонтареву наказанной. «Если надо, мы привезем ее из Лондона», - оптимистично утверждал он в одном из своих откровенных интервью еще до начала правления Владимира Зеленского. Сама Гонтарева, которая заявила после этого, что если в Лондоне с ней что-либо случится, то за этим будет стоять Коломойский, имеет все основания опасаться Игоря Валерьевича и обвинять его.

Но в том-то и дело, что когда у нее и ее близких действительно начались неприятности, то имя Коломойского ни Гонтарева, и, тем более, находящаяся в Украине Рожкова, в комментариях о сути произошедшего не назвали.

Мол, всем и так должно быть понятно, кто такие «они» (или «он»), взявшие курс на запугивание реформаторов времен Порошенко. Получается, что Игорь Валерьевич теперь – эдакий Воландеморт, «которого нельзя называть», даже с лондонской больничной койки?

Прежде только, Валерия Алексеевна не хочет еще и иска от Коломойского о защите чести и достоинства последнего. Ведь доказать его причастность, равно как и еще чью-либо, к инцидентам в Лондоне и Киеве, нельзя. Потому-то и в своем ролике в последующих интервью, в т.ч., «Лиге», она указывает, что, «конечно же», не имеет прямых доказательств, что за ее проблемами стоит Коломойский. Т.е., зрители и читатели ее откровений должны сами обо всем догадаться.

Их последняя встреча. 2016 год. Грядет национализация Приватбанка

Безусловно, Игорь Валерьевич – первый в списке тех, кого можно подозревать в организации проблем для Гонтаревой. Более того – у него есть средства и возможности организовать «лондонское покушение» (если произошедшее считать таковым). Притом, Коломойский сам находится под международным расследованием. И должен быть заинтересован провернуть все так, чтобы его причастность к случившемуся была понятна только самой Гонтаревой, а не английской полиции. Потому-то Валерия Алексеевна и не может обвинить его напрямую. Тем более, что ее родственники в Украине беззащитны перед новыми проблемами, если экс-глава НБУ не захочет все-таки покаяться и дать нужные Коломойскому показания. А еще лучше – охотно явиться в Украину и сдаться обновленному отечественному правосудию.

«Я не могу утверждать точно, но конечно, что наиболее заинтересованным в создании неприятностей для Гонтаревой является Игорь Коломойский. Он об этом говорил часто и публично. Также нельзя забывать, что это в целом выгодно команде президента Зеленского, поскольку они должны постоянно демонстрировать своим сторонникам успехи, реализацию предвыборных обещаний, в частности – «весна придет - сажать будем», - отмечает вице-президент Фонда поддержки демократических инициатив Юрий Гончаренко.

«Гонтарева – ключевой свидетель по делу о национализации Приватбанка. Дело находится в международных судах. В этих условиях Коломойскому выгоднее усилить судебное давление на Гонтареву, «кошмарить» ее родственников и т.д. А в самом Лондоне «намекнуть» фигурантке – естественно, непрямым образом, что пора бы начать сотрудничать со следствием в пользу интересов Игоря Валерьевича, «покаяться», выдать компромат на Порошенко, пояснить, как у хорошего банкира плохой президент и его подельники отбирали собсвенность, подставив при этом еще и МВФ», - считает директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

Версия вполне правомочна, но против нее можно выдвинуть несколько возражений.

Во-первых, расследуемые ныне дела, в которых фигурирует Гонтарева, не связаны с активами Коломойского, в т.ч. с национализацией Приватбанка, которая, по утверждению олигарха, была незаконной. Да, новые обвинения Гонтаревой «в пользу» Коломойского могут последовать, тем более если она окажется в украинской тюрьме. Но уже сейчас ничто не мешает их предъявлять.

Так, может, Коломойскому как раз не выгодно, чтобы его связывали с созданием проблем для Гонтаревой – с учетом того, что он сам находится под расследованием в США?

Во-вторых, Игорю Валерьевичу Валерия Алексеевна нужна как раз живой и здоровой, а не мертвой или больной. Ее инвалидизация, какова бы не была степень повреждений банкирской ноги, откладывает ее потенциальную экстрадицию (если таковая вообще планировалась британским правосудием) на срок, минимум, полного выздоровления. Коломойскому, наоборот, нужно было «вывозить» Гонтареву максимально корректно юридически, не создавая никаких сомнительных прецедентов, которые могут сыграть не в его пользу, и заставить британскую правоохранительную систему трижды подумать, прежде чем давать санкцию на «вывоз» экс-главы НБУ.

«Возможный процесс над Гонтаревой был бы очень привлекателен в имиджево-пропагандистском плане для Зеленского, но для всех прочих, включая Коломойского, он бы не был таким уж триумфальным. У всех, кого она «раздела», у самих не просто рыльца в пушку - там, извиняюсь, рыла по шею в грязи. И вряд ли бы они хотели, чтобы столь информированная личность начала выкладывать на них компромат. Потому они, скорее, «заказали» бы ее в Украине, чем в Лондоне», - рассуждает политический аналитик Игорь Скрыпник.

Наконец, стоит задуматься – а выгодна ли Коломойскому вообще Гонтарева на скамье подсудимых? Ведь на процессе она может наговорить такого о деяниях Игоря Валерьевича и его присных, что ему мало не покажется. Особенно, если это произойдет во время допроса в Британии, чьи правоохранители работают в тесном контакте с США. А в Украине процесс над Гонтаревой (если представить, что он будет), просто должен быть публичным, учитывая требование общества на наказание топ-коррупционеров. И показания такого свидетеля могут «утопить» Коломойского.

«Гонтарева насолила очень и очень многим. Потому подозревать в злых умыслах против нее только лишь Коломойского было бы глупо. Он далеко не дурак – так подставляться не будет. Более того – вряд ли Гонтарева нужна ему и в Украине, ведь на процессе она может рассказать о махинациях самого владельца Приватбанка. Как и о махинациях других владельцев банков, ликвидированных ею», - уверен Скрыпник.





И Приватбанк - тоже она

Согласен с ним и глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. «Отомстить Гонтаревой хотят многие. Просто потому, что она их разорила. Врагов у нее предостаточно. Считать, что ей угрожает только Коломойский – наивно. Но я бы не стал вдаваться в конспирологию, и предполагать, кто это может быть. Причем одним нужно, чтобы она молчала, другим – чтобы говорила, третьи просто хотят ее каким-то образом покарать», - считает он.

Петр Порошенко

Версию о предупреждении бывшей соратницы со стороны экс-президента почти сразу после происшествия в Лондоне стали раскручивать блогеры и медиа, близкие как к Коломойскому, так и к новой власти в целом.

Напомним, что Гонтарева в данный момент фигурирует в двух уголовных делах о махинациях «попередников». Первое – это вывод денег «Аграрного фонда» в структуры одиозного бизнесмена Сергея Курченко, состоявшаяся еще в начале 2014 года. «Агрофонд» выпустил облигации для получения денег на посевную кампанию. НБУ взял облигации в залог и перевел средства на счет «Брокбизнесбанка», принадлежавшего Курченко. Естественно, тот никакую посевную не спонсировал, тем более после февраля 2014 года. А государство потеряло, по словам уже бывшего генпрокурора Юрия Луценко, 2 млрд долларов.

Гонтарева причастна к этому делу следующим образом: возглавлявшаяся ею на тот момент брокерская компания Investment Capital Ukraine (ICU) сопровождала сделку.

Характерно, что в первоначальном варианте подозрений, озвученном в марте 2019 года прокурором Куликом, это дело было увязано с пособничеством «семье» Виктора Януковича по покупке ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) кипрскими офшорами на сумму 1,5 млрд долларов в период 2012-2014 годов. ICU выступала брокером этих сделок. Именно эти облигации затем были в марте 2017 г. конфискованы засекреченным военной прокуратурой приговором Крематорского горсуда, а 1,5 млрд зачислены в бюджет, чем очень хвалился Юрий Луценко. За приговором этого суда «охотилось» НАБУ, требуя рассекретить документ. Этого же требовали и СМИ и различные антикоррупционные организации. В итоге, текст решения все-таки был обнародован в январе 2018 года - почему-то через канал «Аль Джазира».

В той версии дела, и в подозрениях, выдвинутых в марте Куликом, фигурировал и глава Администрации президента Порошенко в 2014-2016 годах Борис Ложкин. Он же проходил по еще одному скандальному делу, в котором фигурировало окружение Порошенко и сам Петр Алексеевич – об обстоятельствах продажи все тому же Курченко холдинга UMH.

Но в подозрениях, озвученных 6 августа Юрием Луценко, речь шла только о махинациях с Агрофондом. И Ложкина в них уже не было.

Причастен ли к «агрофондовскому» делу Порошенко? Формально, нет. Но, учитывая, что Гонтарева и адвокат ICU Андрей Филатов вскоре указанной сделки стали самыми верными соратниками пятого президента, а саму брокерскую компанию и официальные следователи, и расследования журналистов и блогеров прочно связывают с президентской «орбитой» (к примеру, вице-президент этой компании Дмитрий Вовк станет главой НКРЭКУ – Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и поспособствует введению формулы «Роттердам+», о выгодности которой для экс-президента утверждают его многочисленные противники), то связка «Гонтарева-Филатов-Порошенко» в общественном сознании представляется почти доказанной.

Но пока что не доказанной в судебном порядке. По делу об облигациях проходят (в августовской версии подозрений «от Луценко») только Гонтарева, Филатов и прежний заместитель Гонтаревой в ICU Константин Стеценко, подписывавший соглашение с Аграрным фондом.

Второе дело, в котором фигурирует Гонтарева – вывод денег из «Укроборонпрома» в пользу офшоров по фиктивным счетам. Это – одно из многих дел, инициатором которого выступил Андрей Портнов (что само по себе делает его неоднозначным). По словам Портнова, в «преступную группу», осуществлявшую эти хищения, непосредственно входил Порошенко.

Т.к. иных данных, кроме откровений Портнова о сути этого дела, нет, то приходится ограничиться его утверждениями о том, что именно ради этих махинаций Нацбанк в январе 2016 года отменил принятые им же ранее акты о валютном контроле и установил, что платежи «Укроборонпрома» в офшоры могут проходить без ограничений в сумме и по предоплате.

Цена вопроса, как и в случае в Аграрным фондом – несколько миллиардов долларов.

Именно этому делу суд 27 августа дал санкцию принудительно доставить Гонтареву в Государственное бюро расследований (ГБР). После этого ее и сбил автомобиль…

Может ли Порошенко быть заинтересован в том, чтобы Гонтарева: а). не прибыла в Украину, б). молчала, и не давала компрометирующих его показаний? Конечно, да. Но считать, что для него ситуация с потенциальными показаниями Гонтаревой столь критична, что он мог бы пойти на организацию покушения на свою бывшую подчиненную – означает упрощать ситуацию. Те, кто уверен, что за покушением стоит Порошенко, ничем не отличаются от «коломойскофобов» - только для них источником всех зол является не демонизированный олигарх, а дискредитированный экс-президент.

Во-первых, в тех делах, о которых речь идет выше, роль Порошенко непонятна. Мы не знаем их подробностей, и неведомо, фигурирует ли действительно его фамилия в списке подозреваемых по делу «Укроборонпрома» (утверждения Портнова не могут считаться истиной в последней инстанции). Сам Порошенко заявляет, что по всем делам, по которым его «тягают» в прокуратуру и прочие следственные органы, он выступает только свидетелем.

Во-вторых, судебная перспектива этих дел неясна. Среди прочих громких дел по фигурантам предыдущего режима они мало чем выделяются. Против Порошенко подано уже множество исков (в т.ч. и усилиями Портнова), и не факт, что именно указанные выше два расследования отправят его за решетку. Судебные процессы такого уровня, даже учитывая желание новой власти отправить «попередников» на нары, быстрыми быть не могут. Неужели Гонтарева способна сказать что-либо такое, что подорвет и без того плохую репутацию Порошенко настолько, что ради этого стоит «предупреждать» ее таким способом?

В-третьих, продлить бытие Гонтаревой в Лондоне можно, и не ломая ей ноги. Вызовы на допрос она уже игнорировала. Принудительно доставить ее в Украину невозможно без скандала с британцами. Максимум – ее можно допросить на территории украинского посольства, и в присутствии адвоката. Даже если бы в Лондон прибыли некие «убойные» материалы, которые заставили англичан начать процедуру экстрадиции, все равно этот процесс не был бы стремительным. Апелляции и прочие судебные «развлечения» могли бы затянуться на годы. А по ходу этих манипуляций Гонтарева в любой момент могла бы подать прошение о политическом убежище.

Друзья-подельники. Теперь враги?

Судя по последним событиям вокруг Гонтаревой – а именно сделанного ею 12 сентября заявления о взломе следователями НАБУ ее квартиры в Киеве и проведении там обыска в рамках дела «Укроборонпрома», именно это направление расследования против экс-президента на данный момент является наиболее перспективным.

«Для Порошенко Гонтарева – очень опасный свидетель. Да, он и его подельники вполне могли предупредить ее таким образом не болтать лишнего. Но мы не можем знать, собиралась ли она это «лишнее» болтать. Все-таки больница в Лондоне лучше Лукьяновского СИЗО. Да и насколько Порошенко в его нынешнем незавидном положении способен на такие шаги, особенно в Британии, непонятно», - выражает сомнения Игорь Скрыпник.

«По факту должности, которую Гонтарева занимала, непременно, она может знать что-то, что представляет опасность для ее жизни. Хотя на данном этапе, и опираясь на то, что можно найти в публичном доступе, сложно утверждать, что она является столь уж важной фигурой для расследований по делам, связанным с Порошенко», - отмечает Юрий Гончаренко.

Поэтому экс-президента нельзя считать особенно заинтересованным в организации неприятностей для Гонтаревой. Скорее, ему нужно самому думать, куда бы убегать, чем запугивать бывшую соратницу.

Имитация покушения или…?

Версия о том, что экс-глава НБУ все сама подстроила, дабы не быть выданной в Украину, также появилась практически сразу после лондонских событий. Однако озвучивали ее люди, мнение которых нужно «делить на два» - к примеру, все тот же Андрей Портнов, или склонный к скандалам блогер и нардеп от «Слуги Народа» Александр Дубинский. Последний, к слову, вообще утверждал, что никакого происшествия в Лондоне не было.

Но рассмотреть это предположение стоит, хотя и с оговорками.

Если Гонтарева и организовала покушение на себя (как и поджог машины своей невестки), то не из-за того, что боится, что ее вот-вот схватят на лондонской улице и с мешком на голове приволокут в Киев, где начнут пытать. А потому, что играет «в долгую», являясь «смотрящей за лондонским общаком» команды Порошенко (естественно, если предположить, что таковой имеется, и что она находится в британской столице именно по этой причине, а не просто нашла удобную страну для эмиграции).

По этим же причинам ее присутствие в Лондоне выгодно не только самой Гонтаревой.

Один из многочисленных банков, рухнувших во времена Гонтаревой

Во-первых, потому, что она может хранить деньги, и уж точно имеет ценнейшие сведения о финансовых схемах не только Порошенко и его команды, но и других влиятельных людей в Украине. Того же Коломойского. Очень вероятно, что и Медведчука, Рабиновича и Бойко. И еще многих иных банкиров и влиятельных бизнесменов. Так что вряд ли эти люди хотят, чтобы Гонтарева разоткровенничалась. Назвав, прежде только, номера счетов и имена тех, чьи деньги на них лежат.

Во-вторых, такие люди, как главы национальных банков, в любой стране – это всегда информационно-финансовые «бомбоносители». Объем данных, которыми они владеют, с одной стороны, угрожает их жизни каждую минуту, а, с другой, обеспечивает им очень высокий уровень защиты. Или даже несколько уровней.

Защиты через взаимно пересекающиеся интересы тех, на чьих финансах они «сидели». Или все еще «сидят»…

В-третьих, к лицам уровня Гонтаревой просто обязаны проявлять интерес разведки иных стран – в ее случае, той же Британии. Ведь недаром же Соединенное Королевство согласилось с ее пребыванием на своей территории. Явно не просто так. Не говоря уже о США, и, тем более, с учетом накала тамошних политических страстей: и Трамп, и Байден вполне могут быть заинтересованы в имеющихся у нее сведениях.

А есть еще МВФ, который очень хочет понять, куда «ухнули» значительные части его траншей во времена банкирства Гонтаревой.

Зная это, бывшая глава НБУ будет выдавать информацию дозированно и порционно – в обмен на гарантии ее жизни и благополучия. Вполне нормальная и циничная сделка. Во всяком случае, она вправе так думать.

Что касается нашего отечества, то, повторимся, слишком многие тут не заинтересованы в том, чтобы Гонтарева действительно заговорила. Ведь в таком случае информация, которой она владеет, окажется в руках только одной стороны – нынешней украинской власти и приближенных к ней лиц. А отдать «деньги Порошенко», на которых, как считается, «сидит» Гонтарева, Зеленскому и/или Коломойскому, не хочет не только сам Порошенко (он, может, и рад был откупиться от хотя бы части проблем), но и другие влиятельные персоны в Украине.

«Не исключу, что она действительно могла сама себе сломать ногу, не ожидая, пока это сделают другие. Вообще, в случае с такими людьми, завязанными во всех смыслах на миллиарды долларов, убийство или даже просто покушение – дело последнее. Потому «самострел в ногу» тут более вероятен», - рассуждает Игорь Скрыпник.

Такой Гонтареву запомнил простой украинец

Гонтаревой, для того чтобы обосновать свое дальнейшее присутствие в Британии, нужен формальный повод. Организация покушения на себя, но с вполне реальной травмой, ей вполне под силу и самой. Но не менее вероятно, что подобное жестокое «предложение, от которого невозможно отказаться», ей сделали представители тех же западных разведок. Либо же какие-либо влиятельные украинские игроки, заинтересованные в том, чтобы она оставалась в Лондоне, но при этом активнее делилась нужными сведениями.

«Ей вообще нужно молиться о том, чтобы сидеть в одиночной камере с круглосуточной охраной. Желательно, в Лондоне. Тем более, что в Украине отомстить ей легче, чем на Туманном Альбионе», - уверен Скрыпник.

Разведка МI6 точно знает, что делает глава украинского Нацбанка в Великобритании

Противоположного мнения придерживается Юрий Гончаренко. «Думаю, что для Гонтаревой вряд ли покушение на саму себя имеет смысл, поскольку рано или поздно она выздоровеет, и, при наличии соответствующих запросов правоохранительных органов, ее экстрадируют. Потому ей более логично было бы вернуться в Украину, и разыгрывать роль «честной жертвы», как это когда-то делала Юлия Тимошенко», - считает он.

Пока что, отсрочив потенциальную экстрадицию в Украину, минимум, на полгода, Гонтарева за это время сможет подать (и подаст) документы на получение политического убежища. А дальше – «дело техники». Вплоть до пластических операций, по итогам которых реальная Валерия Алексеевна Гонтарева может оказаться где-нибудь на солнечных островах, а ее двойник продолжит находиться в Лондоне или даже… отправится на суд в Украину, получив формальный отказ в убежище.

Но оставим подобные конспирологические утверждения ангажированным блогерам. У бывшей главы украинского Нацбанка есть еще много интересной информации, дабы еще долго оставаться живой и относительно невредимой.

Так что пожелаем ей здоровья. Все-таки нога у нее, похоже, сломана...

Павел Ковалев

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