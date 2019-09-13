Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов анонсировал сокращение штата и увеличение зарплат сотрудникам ведомства. Об этом он заявил журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Левый берег.

Баканов отметил, что сокращать сотрудников всегда неприятно, но тем, кто останется поднимут зарплаты. В Верховной Раде я сказал о полутора месяцах, которые нам нужно, чтобы презентовать этот закон. Сейчас мы над ним работаем вместе с иностранными партнерами. Мы должны разделить функции между всеми правоохранительными органами, - отметил Баканов.

Он также отметил, что Служба будет гибкой и мобильной. Закон должен устранить деструктивную конкуренцию между правоохранительными структурами. Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить довольно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать. Вместо этого мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. То есть если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ.

Если угрозы больше нет, он этот департамент ликвидирует. Так, мне кажется, было бы довольно правильно. Все меняется. И если, условно, еще год назад мы не уделяли столько много внимания кибербезопасности, то сейчас это будущее, - заявил Баканов.

Также он анонсировал существенное увеличение заработной платы сотрудникам, которые останутся после кадровой чистки. Реформа должна начинаться с людей. СБУ - это элита правоохранительных органов. И наши люди в должны быть обеспечены должным образом.

Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты, - добавил он.





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