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- СБУ ждут увольнения и повышения зарплат - Баканов
|СБУ ждут увольнения и повышения зарплат - Баканов
|13.09.2019 17:49
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Об этом Баканов рассказал в комментарии журналистам.
"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить довольно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать", - сказал он.
Также председатель СБУ посетовал на уровень зарплат сотрудников спецслужб: "Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты".
"Наши люди должны быть обеспечены должным образом", - заявил Баканов.