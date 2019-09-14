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- Дубилет хочет отменить документ о согласии на обработку персональных данных
|Дубилет хочет отменить документ о согласии на обработку персональных данных
|14.09.2019 07:02
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Есть один документ, который меня просто бесит — "Згода на обробку персональних даних"... Какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ", - написал Дубилет.
Он добавил, что чтит GDPR и закон о защите персональных данных. Однако, по его словам, заполнение какого-либо документа уже подразумевает, что указанные в нем данные будут "обработаны”.
Или же, отметил Дубилет, пункт о согласии можно добавить в конце документа.
"Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", - подчеркнул он.
Министр также обратился к пользователям соцсети с просьбой поделиться своим опытом, в каких ситуациях им пришлось заполнять этот документ.