Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Есть один документ, который меня просто бесит — "Згода на обробку персональних даних"... Какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ", - написал Дубилет.

Он добавил, что чтит GDPR и закон о защите персональных данных. Однако, по его словам, заполнение какого-либо документа уже подразумевает, что указанные в нем данные будут "обработаны”.

Или же, отметил Дубилет, пункт о согласии можно добавить в конце документа.

"Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", - подчеркнул он.

Министр также обратился к пользователям соцсети с просьбой поделиться своим опытом, в каких ситуациях им пришлось заполнять этот документ.

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