Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба городской власти.

«Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы», – сказал Поворозник.

По его словам, близко столицы за последний месяц произошло более 800 пожаров.

По его словам, участились случаи поджогов травяных настилов. Спасатели Киева сотрудничают с соответствующими службами области, чтобы совместными усилиями преодолеть пожара.

Он отметил, что проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызванные рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества авто, ростом случаев пожаров на территории Киевщины и тому подобное. Решаться эти проблемы должны комплексно, и городские власти работают над модернизацией инфраструктурных объектов, чтобы уменьшить их влияние на экологию столицы.

Первый заместитель председателя КГГА также заявил, что на мусоросжигательном заводе «Энергия» установлены системы видеонаблюдения, и каждый может увидеть реальную картину работы завода, который утилизирует 25% мусора, образующегося в городе.

«На заводе уже модернизированы три из четырех существующих электрофильтров, планируется установка системы химической очистки дымовых газов», – сказал Поворозник.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство объектов, от которых зависит нормальное функционирование мегаполиса, построены в 60-80 годах прошлого века, и городские властиь постепенно обновляют и модернизируют их.

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