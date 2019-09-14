«А почему вы меня имитируете?»: Зеленский пообщался с двойником на форуме YES 2019
14.09.2019 08:53
14 сентября
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В пятницу, 13 августа, Владимир Зеленский неожиданно для всех поучаствовал в выступлении "95 Квартала" во время закрытой части 16-го ежегодного форума YES. Глава государства впервые появился перед публикой вместе с актером Юрием Великим, который его пародирует.