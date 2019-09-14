Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

“6 сентября 2019 г. государство Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе, одновременно просила отреагировать на это ходатайство до 11 сентября. 12 сентября секретарь суда сообщил государству Украине, что председательствующий судья не усматривает оснований для самоотвода. 13 сентября государство Украина подала ходатайство об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Министерству юстиции ранее стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи.

В частности, по информации Минюста, председательствующий судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании “Промнефтьстрой” по делу против ОАО “НК “ЮКОС “, то есть, действительно защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу “Промнефтьстрой”.

"Представительство интересов “Промнефтьстрой” он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев (в нынешнем деле о "скифском золоте" - ред.)", - подчеркнули в Минюсте.

В ведомстве рассказали, что по результатам рассмотрения этого дела голландский суд отказал в признании и обращении к исполнению на территории Королевства Нидерландов решения Московского арбитражного суда 2006 года о признании ОАО “НК “ЮКОС” банкротом и продаже акций голландской структуры ОАО “НК “ЮКОС” (“Yukos Finance B. V.”) компании “Промнефтьстрой”.

“Голландский суд признал, что банкротство ОАО «НК «ЮКОС» было сфабриковано российскими властями в нарушение фундаментальных принципов права”, - подчеркнули в украинском Минюсте.

Как сообщал Укринформ, суд Амстердама 11 марта начал рассмотрение апелляции по делу о возвращении в Украину коллекции скифского золота, которое было отправлено из крымских музеев на выставку в Нидерландах еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда. Скифское золото, пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по делу о "скифском золотео". В решении суда говорится, что сторонам выделены 2 месяца для предоставления запрашиваемой судом информации, а уже потом суд будет рассматривать дело дальше. Таким образом, окончательного решения можно ожидать через 6-9 месяцев.

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