Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Конкурс будет проходить по направлению "Кинопроекты игрового короткого метра"(хронометраж до 20 минут). Призовой фонд составляет 1,5 млн грн: 1 место - 600 тыс. грн; 2 место - 500 тыс. грн; 3 место - 400 тыс. грн. Прием заявок будет проходить с 14 сентября по 14 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, список членов жюри будет обнародован 17 сентября 2019 года.

Церемония торжественного награждения победителей конкурса состоится 8 ноября 2019 года.

Подать заявку на участие и ознакомиться с подробными условиями конкурса можно на официальном сайте Одесской киностудии: https://www.odesafilmstudio.com.ua/konkurs-kinoproektiv

"Главная идея конкурса - поиск талантов между молодежи и раскрытие их потенциала. Вера Холодная, Александр Довженко, Лесь Курбас, Кира Муратова ... Именно Одесская киностудия когда-то дала шанс этим и многим другим талантам на первые шаги в кинематографе на пути к мировому признанию. Режиссер Кира Муратова говорила, что "главное - талант, именно ему нужно дать шанс, без рамок и границ". Именно следовательно Одесская киностудия поддержит реализацию кинопроектов-победителей конкурса", - отмечает председатель правления киностудии Андрей Осипов.

Кира Георгиевна Муратова как режиссер дебютировала именно на Одесской киностудии. Громко о себе заявила первыми же самостоятельными режиссерскими работами - лентами "Короткие встречи" (к ней она написала сценарий и сыграла одну из главных ролей вместе с Владимиром Высоцким) и "Долгие проводы" (в 1987 году лента получила премию на Международном кинофестивале в Локарно). В 2012 году режиссер создала свой последний, двадцать второй фильм "Вечное возвращение", премьера которого состоялась на VII Римском МКФ. В 2017 году Кира Муратова была приглашена в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар".

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