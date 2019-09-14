Об этом сообщает юридическая служба ПЦУ в своём разъяснении относительно определения суда от 11.09.2019 года.

"12 сентября средства массовой информации и ряд страниц в социальных сетях распространили информацию, что якобы определением Окружного административного суда города Киева от 11.09.2019 года по данному делу признан противоправным приказ Министерства культуры Украины №54 от 30.01.2019 года. Прежде только, обращаем внимание общества на то, что это определение вынесено в качестве обеспечения иска, а не по результатам рассмотрения дела по существу, то есть носит временный характер. А следовательно никакого судебного решения, которым приказ Министерства культуры Украины №54 от 30.01.2019 года "признан противоправным", а тем более "признана незаконной" ликвидация Религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП"- на сегодняшний день не существует", - говорится в разъяснении.

В ПЦУ отмечают, что решение суда о запрещении ликвидкомиссии Киевской патриархии проводить любые регистрационные действия относительно имущества УПЦ КП по сути является незаконным и будет обжаловано в апелляционном порядке.

Как говорится в разъяснении, религиозная организация "Киевская Патриархия УПЦ КП" понимая всю "бесперспективность" отмены Постановления Поместного Собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года, которое было подписано лично Патриархом Филаретом и на основании которого и осуществляется ликвидация Религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП", "пытается в рамках этого дела обжаловать именно приказ Министерства культуры Украины №54 от 30.01.2019 года".

"Однако отношения к ликвидации Религиозной организации «Киевская Патриархия УПЦ КП» этот приказ не имеет", - добавили в ПЦУ.

Как сообщал Укринформ, в декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали её предстоятелем митрополита Епифания. На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же Филаретом было подписано постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь созданная церковь Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако уже 14 мая Почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается действующим патриархом.

В свою очередь ПЦУ на заседании Синода 24 мая выразила полную поддержку предстоятелю митрополиту Епифанию.

29 мая предстоятель ПЦУ издал приказ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

20 июня прежний предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им собор отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил её деятельность.

24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.

12 сентября Окружной административный суд Киева вынес определение об обеспечении иска Киевского Патриархата к Министерству культуры, запретив любые регистрационные действия относительно имущества УПЦ КП.

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