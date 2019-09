Супруга Президента Украины Елена Зеленская в рамках ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) посетила панельную дискуссию и встретилась с молодыми лидерами, которые были приглашены на форум. Об этом сообщает пресс служба главы государства. Отмечается, что молодые лидеры интересовались планами Елены Зеленской в статусе супруги Президента. Первая леди рассказала, что в настоящее времяс разрабатывается стратегия действий и инициатив. По ее словам, уже выделен ряд направлений работы, в частности, это - здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей. Кроме того, первую леди интересует поддержка спорта - олимпийского и паралимпийского, а также проекты культурной дипломатии. "Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас собираюсь выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", - отметила она. Молодежь также интересовалась, советуется ли Зеленский с супругой относительно рабочих вопросов и решений, а также соглашается ли первая леди с утверждением, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина. Елена Зеленская отметила, что пытается поддерживать и помогать супругу, который для нее не только любимый человек, но и лучший друг. Как сообщал Укринформ, XVI Ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы дя миру в кризисе" проходит с 12 по 14 сентября 2019 года в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран принимают участие в конференции, организованной Ялтинской европейской стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



