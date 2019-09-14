Об этом 13 сентября в Брюсселе во время делового завтрака под эгидой Центра европейской политики (ЕРС) заявил заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Фарук Каймакчи.

Именно так он ответил на вопросы корреспондента Укринформа, зачем Турция закупает российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и ставит себя в зависимость от поставок российских вооружений, которые, к тому же, не очень хорошо проявили себя в сирийском конфликте.

«Что касается закупки (в России) военного оборудования - это не был выбор Турции. Мы нуждались в помощи от наших союзников во время серии кризисов, в частности, в Сирии, когда Асад начал применять артиллерию и ракеты. Мы просили наших союзников по НАТО поддержать нас. С начала они оказывали нам помощь, которая, в частности, поступала от Германии, а также от Испании, Италии и Нидерландов. Наши американские друзья в то время также оказали помощь», - сказал турецкий дипломат.

Он отметил, что позже вопрос военной помощи был политизирован, и упомянутые страны приняли решение свернуть ее предоставление. Поэтому Турция осталась наедине с вызовами, в частности, в сфере противовоздушной обороны.

«Еще одна, и очень важная вещь. Мы не сразу выбрали Россию. Сначала мы обратились в Китай, и почти заключили договор с этой страной. Но после этого Россия вышла с лучшим предложением, с наиболее продвинутыми технологиями. Практически мы были лишены выбора. Потому что наши американские друзья все еще продолжают играть с системами «Патриот» - можем ли мы получить такие системы, могут ли они позволить нам передачи определенных технологий, примет ли Конгресс такое решение, или же нет. Но это наша безопасность, и мы должны принять наши собственные меры», - подчеркнул Фарук Каймакчи.

Он отметилл, что такие действия Турция не делает за счет союзников по НАТО, и не направляет такую закупку против трансатлантического Альянса.

«Нет, сделать так - это была обязанность (ради собственной безопасности), это не был свободный выбор», - подчеркнул заместитель министра иностранных дел Турции.

Как сообщали международные СМИ, Турция закупила четыре дивизиона российских комплексов С-400, при этом общая сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов США.

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