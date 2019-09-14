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|Продукты-рекордсмены по содержанию белка
|14.09.2019 12:40
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В каких продуктах его содержится больше только?
Мясо
Куриное филе и говядина – основное мышечное топливо в рационе спортсменов. Говядина жирнее курицы, но в целом в мясе практически нет углеводов и низкое содержание жиров. Съев норму мяса за один прием пищи, можно получить суточную норму протеина.
Рыба
Рыба также содержит много качественного белка и полезных для твоей кожи жиров. Если ты предпочитаешь жиры уменьшить, то обрати внимание на тунца – в нем рекордное для рыбы содержание протеина и практически нет жира. Рыба способствует налаженной работе органов желудочно-кишечного тракта.
Яйца
Яичный белок, как это ни парадоксально звучит, это чистый белок для твоих мышц и стройной фигуры. Чтобы исключить холестерин, который содержится в желтке, делай блюдо только на основе белков, а желтки ограничь до 1-2 в сутки.
Соя
Соевые продукты – отличная альтернатива источникам белка для тех, кто не ест мясо и рыбу. Соя состоит из чистого белка, и служит основой для приготовления соевого молока, сыра. Для вегетарианцев и людей, придерживающихся церковного поста, соя – отличный продукт для эффективных тренировок.
Творог
Плюс творога в том, что его жирность можно регулировать в зависимости от диеты и потребностей организма. В остальном – это чистый протеин. Учти только, что диетологи не рекомендуют употреблять продукты с нулевой жирностью – организм даже во время диет должен получать все необходимые вещества.
Сыр
Сыр – белковый продукт, но в его составе много жиров. Для низкоуглеводного питания он станет отличным источником протеина, но если тебе нужно уменьшить жиры – выбирай продукт с низкой жирностью или пока совсем исключи сыр из своего рациона.
Фасоль
В бобовых, особенно в фасоли, много белка. Эта культура, как и соя – находка для вегетарианца. Продукты с высоким содержанием протеина – нут, чечевица, кукуруза. Помимо белка они содержат множество витаминов и полезных для твоего организма веществ.
Гречка
Гречневая крупа – рекордсмен между гарниров по количеству белка в ней. Существует множество диет, основанных на гречке, ее много едят спортсмены и люди, кому показан белок по медицинским показаниям. Помимо протеина, гречка содержит много клетчатки, которая поможет тебе в пищеварении.