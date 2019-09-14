Народный депутат из фракции “Слуга народа“, киевлянин Александр Ткаченко рассказал, почему в столице требуется смена городской власти. Свои мысли он изложил в Фейсбуке. По мнению Ткаченко, за последние шесть лет в столице приятней стало жить преимущественно тем, кто находится рядом с городской бюджетной “кормушкой“ и принятием решений о застройке.

Городская власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий. Речь идет о возобновлении работы районных советов и исполкомов. Все, что расположено на территории района (от школ и детсадов до тротуаров) – находится в ведении общины района. Только так, получив возможности управления, киевляне будут иметь реальное влияние на все важные процессы в городе, - объясняет нардеп.

Также, по мнению Ткаченко, часть коммунальных предприятий Киева нужно ликвидировать, а их функции передать частным подрядчикам.

Тогда появится возможность предоставлять качественные услуги киевлянам, поскольку компании будут соревноваться на конкурентных началах. Кроме того, это создаст дополнительные рабочие места, оптимизирует расходы и ликвидирует ряд коррупционных рисков.





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