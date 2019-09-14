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Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
14.09.2019 13:55
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" в очень тяжелом состоянии.  

Zavorotniyk_14.09.19

Недавно стало известно, что российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. Звезда сериала “Моя прекрасная няня“ оказалась в больнице еще две недели назад, после того, как проходила лечение в Польше.

В сети начали ходить слухи о том, что у Заворотнюк тяжелая болезнь, а после сообщения о том, что у звезды начался отек мозга, пользователи заговорили о раке.

По информации Telegram-канала Yobajur, сейчас 48-летнюю Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Нейрохирурги московской клиники планировали провести операцию, но хирургическое вмешательство для Анастасии может быть очень опасным.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 евг 13.10.2014 11:31
новелла николаевна,доро гая,драгоценная ,любимая,прекра сная,с детства с вами,новелла ,элла,эдит.пел вас на байкале цыгане.здравств уйте!евг нсб
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