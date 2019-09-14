Деловые Сводки
|Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину – Кучма
|14.09.2019 14:13
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Об этом Кучма заявил в интервью Associated Press.
"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", – заявил экс-президент.
Кучма заявил агентству Associated Press, что он обеспокоен тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.
Он объяснил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.
"Давайте соблюдать минские договоренности", - сказал Кучма.
"Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.