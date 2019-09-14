Об этом сообщает UPI.

"Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что война в секторе Газа может начаться в любой момент, вероятно ещё до выборов в Израиле на следующей неделе, на которых в частности, будут выбирать главу правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху намекнул на возможную военную операцию в секторе Газа после визита в РФ, где он встретился с Владимиром Путиным. Он сделал заявление на фоне обмена обстрелами на этой неделе между израильскими военными и Хамасом.

Как сообщалось, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в случае победы на предстоящих на 17 сентября парламентских выборах в Кнессет распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину, которая является частью Западного берега реки Иордан.

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