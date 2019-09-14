Об этом сообщается на аналитической платформе плодоовощного бизнеса Еast-fruit.

“На сегодняшний день цены на картофель в Украине остаются самыми высокими не только в Европе, но и во всей Евразии. Оптовая цена на картофель в данный момент колеблется от 7 до 10 грн/кг (0,28-0,40 дол. за кг). Причём сделки совершаются преимущественно по 8-9 грн/кг, а в конце недели даже по 8 грн/кг (0,32 дол. за кг) многие производители отказывались продавать картофель”, - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что недавно началась уборка поздних сортов картофеля в профессиональных хозяйствах, выращивающих от 10 до 500 и более гектаров картофеля, и хозяйства населения уже завершили уборку урожая, а значит предложение продукции на рынке в настоящее время близко к максимальному. Однако цены не только не снижаются, но на прошлой неделе даже имели тенденцию к росту, а на этой неделе удерживались на высоком уровне.

Отмечается, что в соседних странах можно купить картофель в 2 -2,5 раза дешевле и неудивительно, что столь существенная разница в ценах провоцирует импорт. И он, по данным экспертов, продолжает увеличиваться ежедневно, ведь заработок для трейдера получается очень неплохим. Кажется логичным, что высокая цена на картофель должна была бы отпугнуть покупателя, и спрос на картофель должен снизиться, однако всё получается с точностью до наоборот.

“Цены на картофель к середине сентября не всегда находятся на минимальном уровне за сезон. Очень часто они продолжают снижаться до конца октября, пока производители распродают продукцию, которая не подлежит длительному хранению и активен процесс бартерного обмена картофеля у населения северных областей страны на другие товары”, - отметила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.

По информации аналитиков Еast-fruit, урожай картофеля в северных регионах страны в 2019 году был даже хуже, чем не очень хороший урожай годом ранее. Однако площади под ним были незначительно расширены, что, по сути, обеспечило сопоставимый объём производства. При этом продают хозяйства населения свой картофель в этом году очень неохотно – они тоже помнят, что в прошлом сезоне закупочные цены на картофель в апреле выросли почти в два раза по сравнению с сентябрём и ожидают, что этот сценарий повторится опять. В этих условиях, уже традиционно, активизировались перекупщики – они стараются скупить картофель у населения и заложить его на хранение в надежде продать дороже в зимний период.

“Если мы проанализируем историю цен на картофель за последние 10 сезонов, сравнивая оптовую цену в середине апреля с ценой в середине сентября, то увидим интересную картину. В пяти случаях цена на картофель в апреле была абсолютно идентичной цене на картофель в середине сентября. Ещё в одном случае, оптовые цены на картофель в апреле были на 5,5% ниже, чем в сентябре, а в одном случае – цена выросла только на 6% в апреле по отношению к сентябрю. То есть в абсолютном большинстве случаев (в 70%) те, кто предпочел хранение картофеля его продаже в сентябре, несли убытки, так как потери в процессе хранения совершенно неизбежны. Кроме того, необходимо нести затраты на уход за хранилищами, их аренду (или же амортизацию), да и деньги, которые необходимы для закупки картофеля (или неполученные вследствие его не реализации) имеют свою, очень немалую в Украине стоимость”, - рассказал руководитель проекта “АПК-Информ: овощи и фрукты” Александр Хорев.

По его словам, именно в прошлом сезоне (2018-2019 годов) и получился самый большой ценовой рост – картофель подорожал в среднем на 86% в середине апреля по сравнению с серединой сентября. И это была единственная чёткая польза от продажи картофеля после хранения за последние десять лет. Поэтому знаток утверждает, что наиболее оптимальным подходом к продажам остается системный подход к маркетингу, когда производитель планомерно продаёт картофель в течение только сезона.

Аналитики УПОА отмечают, что столь высокой цены на картофель в сентябре, выраженной в гривне, как та, которая установилась на рынке сейчас, не было ещё никогда в истории. По оценкам экспертов, общее производство картофеля в 2019 году вырастет по сравнению с 2018 годом за счёт лучшей урожайности в профессиональных хозяйствах и расширения площадей. Однако главный вопрос состоит в том, сколько излишне закупленного картофеля сгниёт в хранилищах жителей городов, без необходимых для хранения картофеля условий.

Учитывая все факторы, аналитики Еast-fruit ожидают, что ажиотаж на рынке картофеля будет продолжать раскручиваться средствами массовой информации, что может привести к сохранению высоких цен. Это будет играть на руку тем фермерам, которые “под шумок” получат хорошую цену за свою продукцию, которая не подлежит длительному хранению. Неопытные потребители, закупив такой картофель, скорее только выбросят не менее половины такой продукции уже через несколько недель.

Отмечается, что подобная ситуация также будет играть на руку импортёрам, которые продолжат завозить картофель из Беларуси. При этом импорт на цену существенно влиять не будет – он просто будет её удерживать. Тем не менее, незначительное снижение цен в ближайшие недели всё-таки вероятно.

А вот удастся ли больше заработать на картофеле весной – это большой вопрос. Вероятность получения 20-25 грн/кг картофеля в опте весной выглядит на данный момент малоправдоподобной. Тем более нужно учесть, что перспективы снижения цены на картофель в странах-импортёрах пока ещё не исчерпаны – там уборка во многих регионах только начинается. ЕС также ожидает получения более высокого урожая картофеля, а значит импортировать продукцию они в больших объёмах не будут.

Однако, аналитики надеются, что хорошие доходы этого года позволят фермерам инвестировать средства в повышение уровня технологий выращивания, доработки, сортировки, хранения и маркетинга картофеля, что поможет им более успешно выходить на новые рынки уже в сезоне 2020-2021 годов.

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