Паштеты удобно использовать в качестве закуски – в тарталетках или фаршированных яйцах, а также для закусочных бутербродов.

Цитрусовый паштет из утки

Тебе понадобится 500 грамм утиной печени, 80 мл сухого вина, 125 грамм сливочного масла, 6 перьев зеленого лука, зубчик чеснока, 2 чайные ложки свежего розмарина, 2 чайные ложки свежего тимьяна, 125 мл сливок, 2 чайные ложки апельсинового ликера, чайная ложка апельсиновой цедры, 125 грамм растопленного сливочного масла, 2 лавровых листа.

Очисти печень от жира, замаринуй ее в вине на 2 часа. Нагрей половиу сливочного масла в кастрюле, добавь лук, чеснок, приправы и протуши до мягкости. Добавь печень и готовь ее в течение 5 минут до готовности. Слей жидкость в отдельную посуду. Растопи оставшееся масло. Блендером взбей ингредиенты, постепенно добавляя слитую жидкость и растопленное масло. Добавь сливки, ликер, цедру, взбей все до однородности, пропусти через сито массу и убери в холодильник. Отдельно растопи дополнительное масло, залей им паштет и укрась лавровым листом.

Паштет из куриных желудочков и печени с сердцем

Возьми 500 грамм куриных желудочков, 500 грамм куриной печени, сердечек, 7 вареных яиц, 2 головки репчатого лука, 2 стакана растительного масла, соль и перец по вкусу, петрушку для подачи.

Разделай субпродукты, срезав все пленки и лишний жир. Мелко нарежь и обжарь на растительном масле, затем добавь крупно нарезанный репчатый лук. Свари яйца, очисти и также добавь в сковороду к желудочкам и луку, поджарь, пока яйца не станут темно-коричневого цвета. Взбей все блендером – паштет готов. При подаче укрась листиками петрушки.

Грибной паштет с телятиной

Тебе понадобится килограмм мякоти телятины, столовая ложка лимонной цедры, 100 грамм оливок, 2 моркови, 100 грамм шампиньонов, 100 грамм лисичек, столовая ложка сливочного масла, 50 грамм смеси розмарина, тимьяна, базилика, соль, черный перец по вкусу, мускатный орех по вкусу, 200 грамм сала.

Телятину нарежь небольшими кусочками, пропусти через мясорубку, посоли и поперчи. Добавь лимонную цедру, сливки и тщательно перемешай. Чистую очищенную морковь нарежь соломкой, грибы помой и нарежь. На сливочном масле обжарь морковь, добавь грибы и протуши. Свежую зелень мелко поруби. Смешай грибы, морковь, мясо, зелень, приправь по вкусу. Разогрей духовку до 160 градусов. Тонко нарежь сало и выстели им форму, выложи мясо с грибами, сверху также покрой салом. Поставь форму в сотейник с водой и все вместе отправляй в духовку на полтора часа. Готовый паштет остуди и нарежь для подачи.

Паштет из куриной грудки

Возьми 700-800 грамм куриной грудки, 200 грамм твердого сыра, 150 грамм сливочного масла, 2 головки лука, соль, перец и специи по вкусу.

Запеки куриное филе до готовности. Нарежь мелко лук и обжарь его на сливочном масле. Остывшие продукты измельчи блендером, добавив сыр. Добавь к массе размягченное сливочное масло, приправь по вкусу и тщательно перемешай.

Паштет из свиной печени и овощей

Тебе понадобится 200 грамм свиной печени, головка репчатого лука, корень петрушки, 150 грамм сливочного масла, чайная ложка коньяка, 50 грамм шпика, соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Печень и шпик мелко порежь, переложи в кастрюлю, добавь немного воды, приправы, зелень, нарезанный лук и туши до готовности. Массу остуди и перебей блендером. Добавь к паштету немного лимонного сока, сахар, взбитое масло и вымешай до однородности.

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