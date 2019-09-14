Об этом он написал в пятницу на официальной Тwitter-странице.

"Нелегальная иммиграция США стоит более $300 млрд в год. В этом нет смысла, следовательно все идет к тому, чтобы этот показатель снизился. Демократы могли положить конец лазейкам, и все было бы гораздо проще и быстрее. Но все это все равно произойдет!" - написал глава Белого дома.

Он также отметил, что большим бременем для страны кроме нелегальной миграции является также "очень по-дурацки" организованные торговые переговоры.

Трамп выразил уверенность, что уже скоро эти два фактора перестанут давить на американскую экономику. "И однажды, не в слишком отдаленном будущем Америка увидит положительные изменения Помните, Америка прежде всего", - подчеркнул президент США.

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