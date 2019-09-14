Об этом сообщается на аналитической платформе плодоовощного бизнеса Еast-fruit.

“В нынешнем году сезон бахчевых в Украине завершится в среднем на две недели раньше, чем в 2018 году. Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, если в прошлом году сезон реализации дынь и арбузов закончился в середине сентября, то в этом году производители уже все чаще сообщают о завершении сезона продаж. По мнению экспертов, это связано со снижением урожайности бахчевых в стране из-за неблагоприятных погодных условий”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день производители предлагают к продаже остаточные партии арбузов по 1,5-4 грн/кг (0,07-0,16 долл./кг), что в среднем вдвое дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Тем временем, последние партии дынь фермеры готовы отгружать по 2,5-6 грн/кг (0,10-0,24 долл./кг) в зависимости от сорта и качества, тогда как неделю назад цена на эту продукцию была на 15% выше, чем сегодня.

По информации участников рынка, нынешний сезон был крайне неудачным как по темпам реализации, так и в плане цен. При этом в нынешнем году заметно увеличился процент продукции нестандартного, более крупного размера, которую покупатели приобретали неохотно. Еще одним негативным фактором сезона стала засуха, которая наблюдалась в ряде регионов и нередко оказывала негативное влияние на качество бахчевых.

Впрочем, эксперты заявляют, что цена на арбузы в Украине на сегодняшний день в среднем уже на 35% ниже, чем в это же время в прошлом году. Цены на дыни в среднем снизилась на 45% по сравнению ценой годом раннее.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира