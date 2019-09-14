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ОБСЕ и США против пересмотра Минских договоренностей
14.09.2019 18:14
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, и председатель в ОБСЕ Мирослав Лайчак настаивают, что пересмотр Минских соглашений не должно быть вариантом который рассматривается.

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Об этом они заявили на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает Европейская правда.

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который в этом году возглавляет председательство в ОБСЕ подчеркнул, что попытки пересмотреть Минск повредят возможности примирения на Донбассе.

"Это будет вредить всему процессу, если мы начнем задавать вопросы то Минские договоренности, то Нормандский формат", - заявил он, призвав стороны не рассматривать такой вариант.

Курт Волкер, со своей стороны, добавил, что не видит необходимости в изменении договоренностей, поскольку "в Минске есть все необходимое".

"Проблема не в Минске. Проблема в том, что Россия не признает свои обязательства и не выполняет их. Зато Россия говорит, что ее там нет и что Украина должна говорить с так называемыми республиками и это сделает практически невозможными дальнейшие переговоры", - пояснил представитель США.

Волкер также считает, что непременным условием реализации "формулы Штайнмайера" является обеспечение на оккупированной части Донбасса "прозрачной и безопасной среды".

"Когда мы говорили о формуле Штайнмайера, мы имеем в виду, что возвращение контроля над регионом украинской власти состоится сразу после проведения там местных выборов. Но честные выборы могут пройти в прозрачном и безопасной среде. А для этого нам нужно политическое урегулирование. К сожалению, пока Россия не показала политической воли к таким изменениям",- заявил Волкер.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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