Об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время пресс-брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.

"Потенциально, мы можем отремонтировать до двухсот таких вагонов, однако на эту операцию нам понадобится более 2 миллиардов гривен", - сказал Кравцов.

Он отметил, что стоимость ремонта одного плацкартного вагона составляет около 10 млн гривен.

Кравцов отметил, что во время ремонта вагоны оснащаются вакуумными санузлами, камерами видеонаблюдения, USB-розетками и устанавливают современное освещение. По его словам, сейчас Укрзализныця провела капитальный ремонт одного плацкартного вагона. Всего до конца этого года будет выпущено три таких вагона.

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