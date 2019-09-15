Погода, Новости, загрузка...
Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе
15.09.2019 08:02
Вследствие многочисленных ранений, полученных во время выполнения военный задачи в зоне проведения операции объединенных сил, умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины.

630_360_1568484199-780_15.09.19

Об этом сообщает командование сил специальных операций ВС Украины в Facebook .

"14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения военный задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович", - говорится в сообщении.

Командование Сил специальных операций ВС Украины выразило соболезнования семье и близким погибшего воина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий