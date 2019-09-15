Вследствие многочисленных ранений, полученных во время выполнения военный задачи в зоне проведения операции объединенных сил, умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины. Об этом сообщает командование сил специальных операций ВС Украины в Facebook . "14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения военный задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович", - говорится в сообщении. Командование Сил специальных операций ВС Украины выразило соболезнования семье и близким погибшего воина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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