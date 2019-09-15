Деловые Сводки
|Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе
|15.09.2019 08:02
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Об этом сообщает командование сил специальных операций ВС Украины в Facebook .
"14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения военный задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович", - говорится в сообщении.
Командование Сил специальных операций ВС Украины выразило соболезнования семье и близким погибшего воина.
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