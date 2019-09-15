Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью 15 сентября температура воздуха будет колебаться около 6-11 ° тепла, днем 16-21 °. В южной части ночью 9-14 °, днем 20-25 °. В Карпатах ночью 2-7 ° тепла, днем 10-15 °.

В Киеве осадки также не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с. Температура ночью - около 10 °, днем 18-20 °.

В Киевской области - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем 16-21 °.

16 сентября во северной части Украины, а 17 сентября - в центральных, восточных областях и на Прикарпатье возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

Переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 8-13 °, на побережье морей - до 16 °. Днем воздух прогреется до 19-24 °. 16 сентября во южных, кое-где и в центральных областях - до 25-28 °. 17 сентября на севере и западе страны будет около 15-20 °.

В Карпатах обещают 3-8 ° тепла ночью, днем 16 сентября 12-17 °, 17 сентября 9-14 °.

В Киеве и области 16 и 17 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем 16 сентября кое-где возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13 °; днем 16 сентября 19-24 °, 17 сентября 15-20 °.

18-19 сентября в Украине возможны небольшие дожди, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

Температура ночью будет около 6-12 ° тепла. С 18 сентября в западных областях ночью похолодает до 3-9 ° тепла, а с 19 сентября ночная температура снизится и в северных и центральных областях. 18 сентября днем воздух прогреется до 11-17 °, 19 сентября - до 14-20 °.

В столице и области 18 и 19 сентября иногда возможен небольшой дождь. Температура ночью 18 сентября 6-11 °, 19 сентября 3-8 ° тепла; днем 11-16 °.

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