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|В Минкультуры, молодежи и спорта сейчас 12 миллиардов бюджета — Бородянский
|15.09.2019 09:52
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"Бюджет нашего министерства сейчас составляет 12 млрд гривень", - отметил он.
В то же время министр подчеркнул, что ни одна страна мира не преодолевала экономический кризис без понимания того, что культура, духовность и национальные интересы в основе преодоления любого кризиса.
По этому поводу, по словам Бородянского, у него с министром экономики Тимофеем Миловановым возникают споры: что является базой, а что надстройкой. "Я уверен, что как мы думаем, так мы и действуем. И, конечно, экономика влияет на это", - добавил министр культуры.
Как сообщалось, по состоянию на декабрь 2018 года бюджет Министерства культуры на 2019 год составил 6 млрд 989 млн 780 тыс. грн.