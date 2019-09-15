"Бюджет нашего министерства сейчас составляет 12 млрд гривень", - отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что ни одна страна мира не преодолевала экономический кризис без понимания того, что культура, духовность и национальные интересы в основе преодоления любого кризиса.

По этому поводу, по словам Бородянского, у него с министром экономики Тимофеем Миловановым возникают споры: что является базой, а что надстройкой. "Я уверен, что как мы думаем, так мы и действуем. И, конечно, экономика влияет на это", - добавил министр культуры.

Как сообщалось, по состоянию на декабрь 2018 года бюджет Министерства культуры на 2019 год составил 6 млрд 989 млн 780 тыс. грн.

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