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|Украинские экипажи Island завершили обучение в США
|15.09.2019 10:30
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Об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства Украины в США в Facebook.
"Посол Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) вместе с дипломатами Посольства принял участие в церемонии выпуска украинских моряков, которые прошли обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island – Славянск и Старобельск", - говорится в сообщении.
Украинские дипломаты добавили, что теперь корабли вместе с подготовленными экипажами готовы усилить способности ВМС Украины.
"Посол Украины в США Валерий Чалый вместе с Командующим Военно-морских сил Украины Игорем Воронченко выступили на церемонии, которая проходила на Базе береговой охраны "Балтимор", поблагодарив руководству береговой охраны и всех, кто принимал участие в проекте, за подготовку и дорогой опыт, который они передали украинским морякам для улучшения военно-морских сил и средств ВСУ", - отметили дипломаты.
В посольстве проинформировали, что с американской стороны выпускников поздравил контр-адмирал Джозеф Войводич.
Чалый также вручил почетные подарки работникам и служащим береговой охраны США.
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