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|Трамп подтвердил информацию об уничтожении сына Бен Ладена
|15.09.2019 11:44
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Об этом сообщает Epoch Times.
"Сын пресловутого террориста Усамы Бен Ладена мертв, подтвердили в администрации президента Дональда Трампа 14 сентября", - говорится в сообщении.
Информация о том, что Хамзу Бен Ладена убили, распространились 31 июля, но до сих пор она не имела подтверждения из официальных источников.
В своем заявлении в субботу Трамп отметил: "Хамза Бен Ладен, высокопоставленный член Аль-Каиды и сын Усамы Бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США на границе Афганистана с Пакистаном", - сказал Трамп.
Трамп добавил, что смерть Хамзы будет помогать подрыву группировки Аль-Каида.