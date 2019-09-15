Об этом сообщает Epoch Times.

"Сын пресловутого террориста Усамы Бен Ладена мертв, подтвердили в администрации президента Дональда Трампа 14 сентября", - говорится в сообщении.

Информация о том, что Хамзу Бен Ладена убили, распространились 31 июля, но до сих пор она не имела подтверждения из официальных источников.

В своем заявлении в субботу Трамп отметил: "Хамза Бен Ладен, высокопоставленный член Аль-Каиды и сын Усамы Бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США на границе Афганистана с Пакистаном", - сказал Трамп.

Трамп добавил, что смерть Хамзы будет помогать подрыву группировки Аль-Каида.

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