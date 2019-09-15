Черный перец является суперфудом, и вот какие скрытые способности он в себе таит.

Препятствует образованию и развитию раковых клеток

Черный перец – источник пиперина, который предотвращает развитие рака молочной железы. Также в перце много витамина С, А, флавоноидов, каротинов и другие антиоксидантов, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы в вашем организме, Также черный перец может остановить развитие рака кожи, рака кишечника и рака толстой кишки.

Улучшает пищеварение

Пиперин, который есть в черном перце, стимулирует вкусовые рецепторы и провоцирует выделение кислоты в желудке, которая нужна для переваривания белков и других тяжелых видов пищи.

Помогает похудеть

Черный перец помогает быстро расщеплять жировые клетки, тем самым помогая в похудении. Следует обязательно включать черный перец в диетический рацион в умеренных количествах.

Снимает желудочную боль

Черный перец обладает антимикробными свойствами, что помогает утихомирить боелвые ощущения и вздутие живота. Он ингибирует рецепторы серотонина и вытесняет скопившиеся газы в кишечнике.

Очищает кожу

Черный перец провоцирует работу потовых желез и помогает выводить лишние токсины из организма. Благодаря этому кожа очищается и имеет здоровый вид. К тому же антибактериальные и антивоспалительные вещества помогает бороться с акне.

Борется с простудой

Благодаря антибактериальным свойства черный перец помогает бороться с симптомами простуды, облегчает настроение. Чтобы достичь максимального эффекта, черный перец нужно прибавлять в горячую еду – станет заметен согревающий эффект.

Усиливает воздействие питательных веществ

Черный перец усиливает биодоступность поступаемых в организм полезных веществ. Грубо говоря, благодаря этой приправе продукты проще расщепляются и вещества активней поступают в кровь. То же касается и аптечных витаминов, и лекарственных средств.

Снижает тревогу

Черный перец способен сделать человека более счастливыми. Даже относится к группе естественных природных антидепрессантов. И снова тому виной содержащийся в перце пиперин, который положительно влияет на когнитивные функции мозга.







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