Израильские военные самолеты будут сбиты, если они будут проводить свои операции против сирийских военных. Такое предупреждение со стороны России опубликовало издание Independent Arabia.

Истребители могут быть сбиты самолетами или зенитными установками С-400. Спор между Израилем и Россией относительно авиаударов в Сирии длится уже давно.

Так, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Но президент России заявил, что не позволит наносить никакого вреда военным Сирии.

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