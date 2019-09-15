Это не значит, что нужно безотлагательно перейти на пресную пищу, но все же можно уменьшить ее количество, избежав следующих продуктов.

Чипсы

Самый соленый продукт, что не добавляет ему баллов в копилку полезности. В 30 граммах чипсов содержится 149 мг соли, что составляет весомый процент от ежедневной потребности взрослого человека – ребенка и подавно. Еще один «собрат» чипсов – солевые жирные крендельки, у нас не пользуются особой слава, однако есть любители – в их составе 385 мг соли!

Готовые обеды

Зачастую производители умалчивают содержание соли в готовой порции, а ее там куда больше. чем ты привык использовать при готовке дома. Если тебе привычно есть кашу с мясом – так не поленись приготовить ее дома и взять с собой, это, кстати, экономней.

Готовые сухие завтраки

Да-да, те самые сладкие снеки, позиционируемые как полезные или детские. Они содержат много соли, да и сахара столько, что заявленная польза теряется на фоне вреда. Соль даст отеки и прибавку веса, что противоречит позиции маркетологов.

Овощной сок

В покупных овощных соках соль выступает в качестве консервантов, содержание их на кружку доходит до 653 мг. Производитель честно предупреждает об этом на упаковке, так что предпочитай домашний свежевыжатый сок или консервированный, но разведенный водой.

Консервация

Консервированные овощи, конечно, разбавят скучный рацион в холодное время года. Но особенно магазинные они содержат много соли – от консервированной кукурузы до томатов. Если это вероятно, промой овощи водой перед употреблением или отдай предпочтение собственным овощам а банке.

Копчености

Обработанное мясо – ветчина, окорока, карбонады – все то, что ты любишь купить к столу или нарезать в бутерброд. Рекордсмены по содержанию соли, один бутерброд – это десятая часть от взрослой нормы соли в сутки! Что мешает тебе приготовить домашнюю буженину, запеченную в духовке, со свежего проверенного мяса?

Сухие сублимированные продукты

Супчики и вермишельки – мало того, что они не содержат практически ничего полезного, кроме углеводов, чтобы быстро насыть тебя, так еще в заправках содержится большое количество соли – 900 мг на кружку. Это четвертая часть нормы.

Соусы

Идеально дополнят твое блюдо, да и вкус – за уши не оттащишь. Рекордсмены по соли – соусы к японским суши: соевый, терияки. Не менее вредны кетчуп, майонез, заправки для спагетти или первым блюдам. Учись отказываться от подобных усилителей вкуса.

Орешки

Готовые закуски к пиву, а чаще только орешки, содержат очень много соли. Орехи на самом деле очень дорогой и питательный продукт, но довольно толстый и калорийный. Стоит его употреблять не более маленькой жмени в день, и, конечно, без соли.

Специи для блюд

Приправы, которые имеют право занять место в твоей кухне, это смеси трав и натуральных специй. Все бульонные кубики и псевдоприправы с солью и усилителями вкусов – выкинь смело в мусорное ведро!

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