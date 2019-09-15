|Пристайко объяснил “смягчения” России к Украине действием санкций
|15.09.2019 15:46
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Об этом он заявил на совместном брифинге со Спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером в ответ на вопрос, стоит ли ожидать от России следующих шагов навстречу Украине, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы с вами можем только догадываться, что в голове у конкретного персонажа (В. Путина.- ред.). Мы понимаем, что как бы кто не рассказывал, что они довольны «белорусскими» оливками и креветками, наверное, санкции все же действуют, и это им неприятно», - сказал Пристайко.
В то же время он отметил, что цель Украины - не сделать России больно, а добиться того, чтобы «мы снова могли жить счастливо».
«Если это (санкции - ред.) сейчас заставляет Россию двигаться в этом важном политическом коридоре, это уже достижение западного мира, который встал нам на помощь», - отметил глава МИД.